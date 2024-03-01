Як зміниться ринок праці, коли на робочих місцях бебі-бумерів замінять міленіали і покоління Z

Вихід на пенсію старших спеціалістів може призвести до дефіциту робочої сили. З часом все більше зростатиме потреба в пошуку, рекрутингу та наймі нових працівників, багато з яких не матимуть такого ж досвіду, як ті, що вийшли на пенсію. В результаті міленіали і покоління Z з кожним роком все частіше замінюють бебі-бумерів на робочих місцях, а це призводить до змін на ринку праці, до яких роботодавцям треба бути готовим. На прикладі глобального ринку розповідаємо, що станеться, коли бебі-бумери масово вийдуть на пенсію та як зробити роботу покоління Z більш продуктивнішою.

Більшість представників покоління Z, народжених у 1997-2012 роках, зараз є дорослими людьми, які працюють. За оцінками компанії Forrester, разом з міленіалами, покоління Z становитиме 74% робочої сили до 2030 року.

Зараз, коли представники покоління Z міцно вкоренилися в робочій силі, різним поколінням важливо об'єднуватися і працювати один з одним. Особливо враховуючи те, що деякі країни стикаються з потенційною кризою старіння населення. Для прикладу, за даними Pew Research Center, у 2023 році приблизно кожен п'ятий дорослий у Сполучених Штатах у віці 65 років і старше був працевлаштований, причому цей показник майже подвоївся за 35 років.

Як тільки ці американці почнуть виходити на пенсію або будуть витіснені з ринку праці, це може мати серйозні наслідки для американської робочої сили, пише видання Forbes. З іншого боку, якщо багато бебі-бумерів вирішать залишитися на ринку праці, а не виходити на пенсію, це також може спричинити хвилеподібний ефект на ринку праці.

Що станеться, коли бебі-бумери масово вийдуть на пенсію?

Вихід на пенсію досвідчених бебі-бумерів призведе до дефіциту талантів та відтоку мізків на американському ринку праці, оскільки їхні глибокі, більш ніж 30-річні галузеві знання підуть за двері разом з ними. Також зростатиме потреба в пошуку, рекрутингу та наймі нових працівників, багато з яких не матимуть такого ж досвіду, як ті, що вийшли на пенсію. Роботодавцям потрібно буде впроваджувати ефективні стратегії рекрутингу, щоб заповнити втрачені таланти. Щоб бути конкурентоспроможними, підприємства повинні пропонувати вищу заробітну плату, кращі пільги та гнучкий графік роботи.

Ріст частки працівників з покоління Z призведе до змін на ринку праці. Glassdoor прогнозує, що цього року вперше в історії кількість представників покоління Z перевищить кількість представників покоління бебі-бумерів. Міленіали та покоління Х все ще складають більшість робочої сили, причому міленіали випереджатимуть їх протягом наступних десятиліть.

Коли бебі-бумери вийдуть на пенсію, молоді працівники матимуть більше можливостей для вибору роботи. З меншою кількістю керівників вищого рівня працівники мають більше шансів швидко піднятися корпоративними сходами. Компанії можуть процвітати, оскільки як внутрішні співробітники, так і нові працівники приносять свіжі ідеї та технології.

Водночас, багато хто критикує покоління Z, наприклад, звинувачує у привілеях, невмінні поважати авторитети тощо. Однак це не нове явище. Історично склалося так, що старші люди завжди критикували молодих, а діти завжди знаходили причини, щоб повстати проти батьків.

Це не означає, що циклічний конфлікт ґрунтується виключно на вікових особливостях. Для різних поколінь характерні певні історичні події, які часто відіграють величезну роль у формуванні їхніх цінностей, поглядів і поведінки.

Як зробити роботу з колегами з покоління Z простішою і продуктивнішою

Видання Forbes визначило чотири способи, як роботодавцям зробити роботу з колегами з покоління Z більш простішою та продуктивнішою з огляду на те, що молоде покоління попадає під критику.

Спосіб № 1: визнати, що "інакший" не означає "поганий

Покоління Z - це перше покоління, яке можна назвати "цифровими аборигенами". На відміну від попередніх поколінь, представники покоління Z народилися в епоху розвитку Інтернету і не пам'ятають життя до появи смартфонів. Це призвело до того, що покоління Z несправедливо називають "поколінням миттєвого задоволення". Ця тенденція контрастує з міленіалами, які все ще пам'ятають, що означає налаштуватися на вечірні новини тощо.

Покоління Z вважається найбільш технічно підкованим, а це означає, що соціальні мережі, інструменти для онлайн співпраці та цифрові комунікації є для них другою натурою.

Таке вміння користуватися цифровими інструментами може бути корисним для бізнесу, який прагне бути в курсі останніх технологічних інновацій, що є надзвичайно важливою якістю для бізнесу.

Спосіб № 2: зустрітися з ними там, де вони є

Працівників покоління Z критикують за їхнє ставлення до роботи. Представники старшого покоління люблять говорити про те, що їхнім молодим працівникам бракує сильної трудової етики або вони виявляють нетерплячість, піднімаючись корпоративними сходами. Це малює картину покоління Z як ледачих і самовпевнених.

Проте представники покоління Z дбають про роботу так само, як і про свою кар'єру, якщо не більше, ніж попередні покоління. Однак вони також дбають про те, щоб мати хороший баланс між роботою та особистим життям.

Покоління Z також мотивується різними речами. У світі, позначеному глобальними викликами, вони прагнуть зробити свій внесок в організації, які відповідають їхнім цінностям і мають позитивний вплив на суспільство. Можливо завдяки поширенню віддаленої роботи, вони розуміють, що в іншому місці на них чекають кращі можливості.

Все це означає, що керівництву необхідно зрозуміти, що цікавить працівників покоління Z. Тому роботодавцям треба знайти способи, як врахувати ці інтереси, щоб отримати високомотивовану та віддану робочу силу.

Спосіб № 3: продемонструйте, що ви готові спробувати щось нове

Багато хто каже, що покоління Z нетерпляче і не хоче багато працювати. Насправді вони просто звикли бачити, як все працює, і не люблять миритися з деякими речами. Представники покоління Z, як правило, не бояться вказувати на недоліки, пропонувати покращення та залишати середовище, яке є повільним та несприйнятливим до змін.

Це робить їх дуже інноваційними та проривними - риси, які роботодавці завжди шукають, але не всі можуть їх оцінити та використати. Тому замість того, щоб критикувати наймолодших працівників за те, що вони висловлюють свою думку, роботодавцю краще показати, що він готовий прислухатися до зворотного зв'язку. Покоління Z розуміють, що завжди є кращі можливості деінде, і без зайвих роздумів підуть з місця роботи, де не цінують їхній внесок або не вирішують їхні проблеми.

Загалом, демонстрація прихильності до змін та вдосконалення не лише допомагає утримати талановитих представників покоління Z, але й сприяє розвитку культури прозорості та співпраці.

Спосіб № 4: робіть більше спільних заходів для різних поколінь

Одне вірно для всіх поколінь: разом вони працюють сильніше. Керівникам треба переконатися, що ваші співробітники знають, як працювати разом, незалежно від вікової групи.

Один із способів зробити це - уникати постійного поєднання покоління Z з поколінням Z, адже краще, коли працівники різних вікових груп працюють в командах, доручаючи молодшим працівникам час від часу брати на себе ініціативу.

Крім того, це сприяє зміцненню дружніх стосунків між віковими групами, а також допомагає працівникам зрозуміти, що їхні відмінності не заважають роботі. Навпаки, такі команди можуть бути більш продуктивними, усвідомлюючи, що відмінності в їхніх навичках і мотивації будуть доповнювати один одного.