62% шукачів не готові знижувати свої побажання стосовно заробітної плати - дослідження

Кадровий портал GRC.UA провів дослідження "Барометр ринку праці України 2023. Прогнози на 2024" щодо викликів та тенденцій у сфері зайнятості, динаміку зарплат та мотивації під час війни.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це повідомила прес-служба GRC.UA.

Так, одним із ключових питань для працівників і кандидатів є розмір оплати праці:

28% отримують зарплату у повному розмірі, як і до війни;

12% відмічають скорочення зарплати на 10-30%;

8% – скорочення зарплати більш ніж на 50%;

лише 9% респондентів мають збільшення зарплати на 10-30%.

Водночас 62% шукачів не готові знижувати свої побажання стосовно заробітної плати, навіть якщо виникнуть складнощі з пошуком нової роботи.

Крім того, українці готові перенавчатися та перепрофілюватися для того, щоб заробляти більше і бути корисними у відновленні України. Так, 49% шукачів готові змінити професію та працювати "руками", якщо виникнуть складнощі у працевлаштуванні, адже наразі шукачам складніше знайти роботу, ніж до війни.

Результати дослідження показали, що на працевлаштування українці витрачають від 3 до 6 місяців.

Основні складнощі під час пошуку роботи:

41% не можуть знайти роботу з гідною оплатою;

29% відмічають зменшення кількості вакансій;

23% не можуть знайти роботу через дискримінацію за віком;

22% відмітили відсутність фідбеку після співбесіди.

Ключові фактори, які, крім зарплати, утримують співробітників в компанії:

можливість працювати віддалено (33%);

дружня атмосфера в колективі (33%);

гнучкий графік роботи та гібридний формат (33%);

безпечні умови праці (25%) та налагоджені відносини з керівником (23%).



Щодо бізнесу підвищення зарплати планують:

41% компаній збільшать зарплату на 10-30%;

15% збільшать зарплату, враховуючи індивідуальну ефективність працівників;

15% компаній планують залишити зарплату без змін.

Бізнес вчиться тримати баланс ефективності і людяності, розуміючи цінність людського капіталу в Україні. Під час дослідження бізнес виділив основні виклики в роботі з людьми цього року.

ТОП-5 викликів у роботі з людьми у 2024 році:

утримання та залучення молодих талантів – 44%;

повернення працівників в Україну та в офіси – 43%;

підвищення продуктивності працівників в умовах постійного стресу – 42%;

управління ризиками, пов'язаними з людьми – 41%;

формування інклюзивного і різноманітного робочого середовища, реінтеграція ветеранів до професійного життя (31%).

Довідка:

У дослідженні взяли участь представники різних галузей і охоплено всю географію України, за виключенням окупованих територій та Криму: 377 компаній із 15 галузей та 2400 респондентів шукачів/працівників.