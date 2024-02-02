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62% шукачів не готові знижувати свої побажання стосовно заробітної плати - дослідження
Кадровий портал GRC.UA провів дослідження "Барометр ринку праці України 2023. Прогнози на 2024" щодо викликів та тенденцій у сфері зайнятості, динаміку зарплат та мотивації під час війни.
Про це повідомила прес-служба GRC.UA.
Так, одним із ключових питань для працівників і кандидатів є розмір оплати праці:
- 28% отримують зарплату у повному розмірі, як і до війни;
- 12% відмічають скорочення зарплати на 10-30%;
- 8% – скорочення зарплати більш ніж на 50%;
- лише 9% респондентів мають збільшення зарплати на 10-30%.
Водночас 62% шукачів не готові знижувати свої побажання стосовно заробітної плати, навіть якщо виникнуть складнощі з пошуком нової роботи.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Крім того, українці готові перенавчатися та перепрофілюватися для того, щоб заробляти більше і бути корисними у відновленні України. Так, 49% шукачів готові змінити професію та працювати "руками", якщо виникнуть складнощі у працевлаштуванні, адже наразі шукачам складніше знайти роботу, ніж до війни.
Результати дослідження показали, що на працевлаштування українці витрачають від 3 до 6 місяців.
Основні складнощі під час пошуку роботи:
- 41% не можуть знайти роботу з гідною оплатою;
- 29% відмічають зменшення кількості вакансій;
- 23% не можуть знайти роботу через дискримінацію за віком;
- 22% відмітили відсутність фідбеку після співбесіди.
Ключові фактори, які, крім зарплати, утримують співробітників в компанії:
- можливість працювати віддалено (33%);
- дружня атмосфера в колективі (33%);
- гнучкий графік роботи та гібридний формат (33%);
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безпечні умови праці (25%) та налагоджені відносини з керівником (23%).
Щодо бізнесу підвищення зарплати планують:
- 41% компаній збільшать зарплату на 10-30%;
- 15% збільшать зарплату, враховуючи індивідуальну ефективність працівників;
- 15% компаній планують залишити зарплату без змін.
Бізнес вчиться тримати баланс ефективності і людяності, розуміючи цінність людського капіталу в Україні. Під час дослідження бізнес виділив основні виклики в роботі з людьми цього року.
ТОП-5 викликів у роботі з людьми у 2024 році:
- утримання та залучення молодих талантів – 44%;
- повернення працівників в Україну та в офіси – 43%;
- підвищення продуктивності працівників в умовах постійного стресу – 42%;
- управління ризиками, пов'язаними з людьми – 41%;
- формування інклюзивного і різноманітного робочого середовища, реінтеграція ветеранів до професійного життя (31%).
Довідка:
У дослідженні взяли участь представники різних галузей і охоплено всю географію України, за виключенням окупованих територій та Криму: 377 компаній із 15 галузей та 2400 респондентів шукачів/працівників.