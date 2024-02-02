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Робота
Дата публікації

62% шукачів не готові знижувати свої побажання стосовно заробітної плати - дослідження

зарплата в Україні, ринок праці
Шукачі роботи не готові знижувати свої побажання щодо зарплати. Фото: depositphotos

Кадровий портал GRC.UA провів дослідження "Барометр ринку праці України 2023. Прогнози на 2024" щодо викликів та тенденцій у сфері зайнятості, динаміку зарплат та мотивації під час війни. 

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Про це повідомила прес-служба GRC.UA. 

Так, одним із ключових питань для працівників і кандидатів є розмір оплати праці:

  • 28% отримують зарплату у повному розмірі, як і до війни; 
  • 12% відмічають скорочення зарплати на 10-30%; 
  • 8% – скорочення зарплати більш ніж на 50%;
  • лише 9% респондентів мають збільшення зарплати на 10-30%. 

Водночас 62% шукачів не готові знижувати свої побажання стосовно заробітної плати, навіть якщо виникнуть складнощі з пошуком нової роботи.

Крім того, українці готові перенавчатися та перепрофілюватися для того, щоб заробляти більше і бути корисними у відновленні України. Так, 49% шукачів готові змінити професію та працювати "руками", якщо виникнуть складнощі у працевлаштуванні, адже наразі шукачам складніше знайти роботу, ніж до війни.

Результати дослідження показали, що на працевлаштування українці витрачають від 3 до 6 місяців.

Основні складнощі під час пошуку роботи:

  • 41% не можуть знайти роботу з гідною оплатою; 
  • 29% відмічають зменшення кількості вакансій; 
  • 23% не можуть знайти роботу через дискримінацію за віком; 
  • 22% відмітили відсутність фідбеку після співбесіди.

Ключові фактори, які, крім зарплати, утримують співробітників в компанії:

  • можливість працювати віддалено (33%); 
  • дружня атмосфера в колективі (33%); 
  • гнучкий графік роботи та гібридний формат (33%);
  • безпечні умови праці (25%) та налагоджені відносини з керівником (23%).

Щодо бізнесу підвищення зарплати планують:

  • 41% компаній збільшать зарплату на 10-30%; 
  • 15% збільшать зарплату, враховуючи індивідуальну ефективність працівників;
  • 15% компаній планують залишити зарплату без змін.

Бізнес вчиться тримати баланс ефективності і людяності, розуміючи цінність людського капіталу в Україні. Під час дослідження бізнес виділив основні виклики в роботі з людьми цього року.

ТОП-5 викликів у роботі з людьми у 2024 році:

  • утримання та залучення молодих талантів – 44%;
  • повернення працівників в Україну та в офіси – 43%;
  • підвищення продуктивності працівників в умовах постійного стресу – 42%;
  • управління ризиками, пов'язаними з людьми – 41%;
  • формування інклюзивного і різноманітного робочого середовища, реінтеграція ветеранів до професійного життя (31%).

Довідка: 

У дослідженні взяли участь представники різних галузей і охоплено всю географію України, за виключенням окупованих територій та Криму: 377 компаній із 15 галузей та 2400 респондентів шукачів/працівників. 

Автор:
Наталія Таранова