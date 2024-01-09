Соціальна ізоляція VS підвищена продуктивність? Як віддалена робота впливає на фахівців

Як дистанційна робота впливає на продуктивність фахівців, чи може віддалена робота призвести до соціальної ізоляції працівників і як цьому запобігти - читайте у матеріалі.

Компанія Buffer провела дослідження, в якому приймали участь 3000 видалених працівників, про стан видаленої роботи за 2023 рік. Так, згідно зі звіту результатів дослідження, віддалена робота продовжує сприйматися як дуже позитивна. Приблизно 98% опитаних хотіли б працювати віддалено, принаймні, частково до кінця своєї кар'єри. У 2022 році цей показник був на рівні 97%. Ще 98% порекомендували б віддалену роботу іншим. У 2022 році цей показник був на рівні 97%.

Загалом 91% опитаних респондентів повідомили про позитивний досвід віддаленої роботи. Лише 1% вважав свій досвід віддаленої роботи негативним, а 8% не визначились з відповіддю.

З іншої сторони кожен третій працівник, який працює віддалено, заявив, що його сама велика проблема — занадто часто залишатися вдома, тому що немає причин виходити з дому. У дослідженні зазначається, що саме так люди швидко і непомітно становляться соціально ізольованими та відторванними від своїх спільнот.

Як дистанційна робота впливає на продуктивність

В компанії Payoneer розповіли, що досліджували особливості віддаленої роботи в різних сферах, і результати досліджень показали істотний вплив віддаленої роботи на продуктивність.

"Наші дослідження вказують на значне підвищення ефективності та задоволеності дистанційним режимом роботи", - кажуть в Payoneer.

Так, у 2022 році 32% фрилансерів відчули зростання попиту, який ще більше зріс у 2023 році (до 46%). В компанії вважають, що це говорить не лише про зростання підтримки віддаленої роботи, а й про її позитивний вплив на продуктивність. Дистанційна робота створила більш динамічне, гнучке робоче середовище, що є прямо пропорційним підвищенню результативності та продуктивності.

Дистанційна робота також позитивно вплинула на збереження та залучення працівників. Гнучкі умови праці мають вирішальне значення для утримання талантів, особливо для тих, хто має сімейні обов'язки. Цей підхід сприяє створенню корпоративної культури, заснованої на довірі та цінностях, підвищуючи залученість та лояльність колективу.

Перехід до віддаленої роботи також розширив доступ до глобального пошуку талантів і дозволив компаніям знаходити досвідчених фахівців із потрібними навичками в будь-якому куточку світу. Це революційні зміни для компаній, які відкривають нові горизонти та шукають кадри з унікальною експертизою.

"Віддалена робота ознаменувала нову еру в робочій культурі, поєднуючи в собі гнучкість, ефективність та задоволення, що в кінцевому підсумку сприяє підвищенню загальної ефективності. Однак, ефективні стратегії дистанційної роботи — це не лише про гнучкість. Це також пріоритетність здоров’я та добробуту, оптимізація робочого середовища, ефективний тайм-менеджмент та володіння комунікаційними інструментами", - підкреслюють в Payoneer.

Тому трансформація робочого процесу істотно вплинула на компанії та лідерів галузі, вказавши на потребу в адаптивності, добробуті співробітників і глобальному зв’язку в сучасному робочому середовищі.

Деякі фахівці дійсно оцінюють роботу у гібридному режимі як велику перевагу. Наприклад, IT-компанія Ciklum регулярно моніторить відвідуваність своїх офісів і ці показники досить стабільні. Є пікові дні місяця, коли компанія проводить оффлайн заходи – тоді кількість відвідувачів суттєво зростає, але весь інший час показники на приблизно однаковому рівні.

Це не означає, що до офісів ходять одні і ті ж люди. Навпаки: команди зазвичай домовляються про дні, коли їм комфортно зустрітися в офісі і таким чином зберігають контакт і вирішують робочі питання, для яких продуктивніша оффлайн взаємодія. Звичайно ж, є відсоток людей, яким більш комфортно працювати з офісу: чи через побутові незручності, чи для кращої концентрації на робочих задачах. Надія Чала VP HR Ciklum

Чала додала, що минулої зими під час блекаутів офіси стали “центрами нормальності”, адже співробітники компанії масово використовували їх для роботи, часто брали з собою дітей, щоб ті мали можливість навчатися.

При цьому вона вважає, що тренд на віддалений формат роботи зберігатиметься. Але найвищий рівень задоволення зазвичай мають ті колеги, які можуть працювати в гібридному режимі з доступом до офісів. Таким чином, вони користуються перевагами гнучкості, обираючи, залишатися вдома чи працювати з офісу. При цьому офіс допомагає закривати потребу у спілкуванні, оффлайн взаємодії та відчутті приналежності до спільноти.

Офіси компанії в країнах центральної та східної Європи, зокрема в Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії, мають трішки інший підхід: зазвичай у контракті фіксується певна кількість днів, коли колеги працюють з офісу.

"Обурення це ні в кого не викликає – досить розповсюджена на ринку практика, яка допомагає співробітникам підтримувати зв’язок. У команд є навіть певні традиції: наші колеги в Празі у четвер зазвичай влаштовують сніданок в офісі", - каже VP HR Ciklum Надія Чала.

За словами HRD, кар’єрної радниці, психологині Катерини Мисенко, співробітники, які працюють віддалено, дійсно позбавлені багатьох соціальних взаємодій, які є природними і органічними для тих, хто працює в офісі. Однак феномен самотності і соціальної ізоляції не завжди і не обов’язково корелює з віддаленою роботою, а може розповсюджуватися на будь-кого.

Психологічне здоров’я співробітника - це відповідальність насамперед самого співробітника. Однак в рамках турботи про добробут працівників, HR дійсно має подбати про актуалізацію теми ментального здоров’я. Катерина Мисенко HRD, кар’єрна радниця, психологиня

Це можна зробити використовуючи психоедукацію в роботі. Психоедукація - інструмент, яким має зараз користуватися кожен HR-фахівець, оскільки багато ризиків і тенденцій 2023 року кажуть нам про актуальність цієї сфери життя і її колосального впливу на працездатність і ефективність.

Ось кілька конкретних прикладів того, як HR-фахівці можуть використовувати психоедукацію в роботі:

Проведення семінарів або тренінгів з питань психічного здоров'я. Не зайвим буде залучати зовнішніх фахових спеціалістів, які мають досвід і експертизу у роботі з ментальним здоров’ям.

Не зайвим буде залучати зовнішніх фахових спеціалістів, які мають досвід і експертизу у роботі з ментальним здоров’ям. Розробка інформаційних матеріалів з питань психічного здоров'я. Включайте теми ментального здоров’я в дайджести новин, системи навчання і адаптації, адженди 1:1, тобто актуалізуйте питання ментального здоров’я і створюйте безпечне середовище для розмов на цю тему.

Тобто HR-фахівець має надавати працівникам ресурси самодопомоги, а не рятувати самостійно всіх і кожного, каже Мисенко.

Кілька конкретних прикладів того, що можуть зробити HR-фахівці, щоб профілактувати соціальну ізоляцію співробітників:

Запровадити регулярні зустрічі з працівниками: з робочою аджендою, а також мотиваційною - зворотній зв’язок, знайомство, завдання, які вимагають взаємодії з іншими, спільні онлайн-заходи.

Створити програми менторства чи наставництва, що дозволить співробітнику впевнитися в тому, що в нього є хтось, хто може йому допомогти.

Надати працівникам доступ до програм з психічного здоров'я. Ці програми можуть включати індивідуальні консультації з психологом або групову терапію.

Спільноти треба об'єднувати

Кількість соціальних контактів і взаємодій дійсно скорочується, і не тільки у тих, хто працює віддалено. Глобальна діджиталізація зробила людей більш близькими і доступними один до одного і водночас більш далекими, закритими і усамітненими.

Спільноти, які мають якийсь об’єднуючий спільний фактор, самі по собі терапевтичні, будь то професійне середовище, група поціновувачів класичної музики або мешканці одного під’їзду. Мати щось спільне, відчути, що тебе розуміють, спілкуватися однією мовою - те, що робить контакт особливо цінним і корисним. Можливість розділити, поділитися, віддати і отримати - те, що обмежене у людей, які працюють дистанційно на противагу офісним працівникам. Катерина Мисенко HRD, кар’єрна радниця, психологиня

Мисенко зауважила, що фізична відсутність колег поряд спрямовує людину всередину самої себе і замикає всесвіт людини на собі. З’являється ілюзія, що цій людині ніхто не потрібен, потреба в контакті атрофується і потім розкачати цей м’яз доволі складно.

У Ciklum додали, що дійсно є ризик, що зв’язок із командою та компанією з часом може слабшати, а колеги почуватись самотньо, особливо, якщо живуть одні. Щоб уникнути цього ефекту, в командах є регулярні дзвінки, менеджери мають 1:1 зустрічі зі своїми підлеглими. Крім того, компанія організовує онлайн-події на різні теми та смаки: від вебінарів з психологами-експертами до обговорень в технічних ком’юніті.

Комунікація в великій компанії та ще й з фахівцями, які працюють переважно онлайн, має величезне значення. Ми щоквартально проводимо дзвінки для усього персоналу, щоб дати найсвіжішу інформацію щодо ситуації в бізнесі, розказати про наші здобутки та відповісти на питання колег. Надія Чала VP HR Ciklum

У Ciklum використовують Workplace (корпоративний Facebook, - Ред.) для як формальних, так і неформальних комунікацій. Крім того мають систему локаційних чатів, де колеги спілкуються з ком’юніті саме у їхньому місті. Також в компанії діє програма підтримки ментального здоров’я, де колеги можуть звернутися по допомогу до сертифікованих фахівців, якщо виникла така проблема.

Чала підкреслила, що такі інструменти допомогли співробітникам компанії залишитись продуктивними в такому форматі роботи. Крім того, той факт, що люди були загартовані ковідними часами, це допомогло зберегти продуктивність на початку повномасштабного вторгнення – вже в березні у Ciklum вийшли на звичний для них рівень продуктивності.

"Втім, є задачі, які ефективніше вирішуються в оффлайні: коли розпочинаються нові проєкти чи потрібна креативна командна робота, жива взаємодія, як і раніше, ефективніша", - додала Чала.

Як мотивувати і підтримувати психологічний стан фахівців, які працюють відаленно

Психологиня Катерина Мисенко рекомендує фахівцям, які працюють видалленно, дбати про розмежування роботи і особистого життя. Для цього необхідно приділити час самоідентифікації і відповісти собі на питання: "Хто я?".

На роботі треба приділяти час своїй професійній самоідентифікації, наприклад, я - експерт, я - HR, я - працівник тощо.

Поза роботою треба не забувати приділяти час своїм іншим ролям, наприклад, я - друг, я - жінка, я - художник тощо. Зокрема, психологиня також рекомендує:

Взаємодіяти! Займайтесь заняттями, які вимагають участь більш ніж однієї людини. Пам’ятайте, що тільки так відбувається збагачення через взаємообмін досвідом.

Дбати про себе! Візьміть собі за правило турбуватися про себе: тіло, психіку, емоції, інтелект. Для цього робіть щось фізично, майте здоровий сон, харчуйтеся різноманітно і регулярно, рефлексуйте, медитуйте, знайдіть соціально прийнятний вихід для своїх емоцій, дізнавайтеся і вчіть щось нове.

В компанії Payoneer переконані, що забезпечення балансу між роботою та особистим життям — ще одна перевага віддаленої роботи. Багато фрилансерів відзначають, що витрачають менше часу на виконання роботи, ніж їхні колеги в офісі, зберігаючи при цьому високу продуктивність і концентрацію. Гнучкий графік роботи сприяє кращій і продуктивнішій роботі. Можливість працювати в різний час, вдень чи вночі, в залежності від біоритмів та стилю роботи, максимізує продуктивність і зменшує плинність кадрів.

Позитивна робоча атмосфера, підкріплена довірою до вільного вибору графіку роботи, підвищує задоволеність роботою та лояльність, що створює сприятливу корпоративну культуру, де щасливі і працівники, і компанія. Цей баланс є основою задоволеності роботою та ключовим мотиватором, резюмували у Payoneer.