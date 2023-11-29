BetterMe та Мінекономіки запустили програму для підвищення продуктивності на роботі: як приєднатись

Програма є інструментом для підтримки фізичного та ментального здоров'я, до якої безкоштовно можуть приєднатись українські роботодавці.

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Компанія BetterMe спільно з Міністерством економіки України, у межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я “Ти як?”, яка впроваджується за ініціативою першої леді Олени Зеленської, розробили програму підвищення продуктивності на роботі.

Про це повідомила компанія BetterMe.

За даними Bain & Company, компанії з високоефективною командою демонструють на 25% вищі темпи зростання. Тому співпраця між бізнесом, державним сектором та неурядовою організацією покликана привернути увагу широкої аудиторії до проблеми вигорання, покращити здоров’я українців та водночас підвищити ефективність наших бізнесів.

З чого складається програма підвищення продуктивності на роботі?

Колекція швидких тренувань на робочому місці в застосунку BetterMe: Health Coaching

Згідно з дослідженням ACE, короткі тренування на робочому місці впливають на підвищення продуктивності на 22% та підвищення креативності на 17%.

Колекція коротких тренувань в офісі направлена на підвищення продуктивності, стресостійкості та концентрації. Вправи спеціально адаптовані для виконання в офісі або вдома біля робочого столу та не вимагають зміни одягу чи взуття.

До колекції входять такі вправи: йога-розтяжка, легка розминка для ніг, тренування для всього тіла стоячи тощо. Тривалість кожної вправи складає 5-10 хвилин.

Програма профілактики вигорання у застосунку BetterMe: Mental Health

За оцінками МОЗ, 14 млн українців потребуватимуть психологічної допомоги через повномасштабну війну.

Програма курсу було спеціально розроблена психологами з України та США. Вона передбачає:

Навчальний курс із запобігання вигоранню

Курс представлений у вигляді мікронавчання з короткими блоками інформації у форматі сторіс, звичному для користувачів соцмереж. Інтерактивні тести, яскраві візуалізації та вправи полегшують сприйняття інформації та займають у користувача всього 10 хвилин на день.

Аудіокурс для відновлення продуктивності

28-денний курс створено у зручному аудіо форматі для поціновувачів подкастів. Впродовж місяця слухачі отримають доступ до різних практичних порад, психологічних практик, вправ та медитацій для запобігання вигоранню та відновлення після нього.

Окрім контенту створеного у рамках програми підвищення продуктивності на роботі, користувачам буде доступний також весь інший контент застосунків BetterMe: Health Coaching та BetterMe: Mental Health, які наразі безкоштовні в Україні.

Як приєднатись до програми?

Для того, щоб приєднатись до програми підвищення продуктивності на роботі від BetterMe, українському роботодавцю потрібно: