BetterMe и Минэкономики запустили программу по повышению производительности на работе: как присоединиться

Программа является инструментом поддержки физического и ментального здоровья, к которой бесплатно могут присоединиться украинские работодатели.

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Компания BetterMe совместно с Министерством экономики Украины, в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", которая внедряется по инициативе первой леди Елены Зеленской, разработали программу повышения производительности на работе

Об этом сообщила компания BetterMe.

По данным Bain&Company, компании с высокоэффективной командой демонстрируют на 25% более высокие темпы роста. Поэтому сотрудничество между бизнесом, государственным сектором и неправительственной организацией призвано привлечь внимание широкой аудитории к проблеме выгорания, улучшить здоровье украинцев и повысить эффективность наших бизнесов.

Из чего состоит программа повышения производительности на работе?

Коллекция быстрых тренировок на рабочем месте в приложении BetterMe: Health Coaching

Согласно исследованию ACE, короткие тренировки на рабочем месте влияют на повышение производительности на 22% и повышение креативности на 17%.

Коллекция коротких тренировок в офисе направлена на повышение производительности, стрессоустойчивости и концентрации. Упражнения специально адаптированы для выполнения в офисе или дома у рабочего стола и не требуют смены одежды или обуви.

В коллекцию входят следующие упражнения: йога-растяжка, легкая разминка для ног, тренировка для всего тела, стоя и т.д. Продолжительность каждого упражнения составляет 5-10 минут.

Программа профилактики выгорания в приложении BetterMe: Mental Health

По оценкам Минздрава, 14 млн украинцев будут нуждаться в психологической помощи из-за полномасштабной войны.

Программа курса специально разработана психологами из Украины и США. Она предполагает:

Учебный курс по предотвращению выгорания

Курс представлен в виде микрообучения с короткими блоками информации в формате сторис, привычном для пользователей соцсетей. Интерактивные тесты, яркие визуализации и упражнения облегчают восприятие информации и занимают у пользователя всего 10 минут в день.

Аудиокурс для восстановления производительности

28-дневный курс создан в удобном аудио формате для ценителей подкастов. В течение месяца слушатели получат доступ к различным практическим советам, психологическим практикам, упражнениям и медитациям для предотвращения выгорания и восстановления после него.

Кроме контента созданного в рамках программы повышения производительности на работе, пользователям будет доступен также весь другой контент приложений BetterMe: Health Coaching и BetterMe: Mental Health, которые сейчас бесплатны в Украине.

Как присоединиться к программе?

Для того чтобы присоединиться к программе повышения производительности на работе от BetterMe, украинскому работодателю нужно: