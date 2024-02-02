62% соискателей не готовы снижать свои пожелания по зарплате - исследование

Кадровый портал GRC.UA провел исследование "Барометр рынка труда Украины 2023. Прогнозы на 2024" по вызовам и тенденциям в сфере занятости, динамике зарплат и мотивации во время войны.

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Об этом сообщила пресс-служба GRC.UA.

Так, одним из ключевых вопросов для работников и кандидатов является размер оплаты труда:

28% получают зарплату в полном размере, как и до войны;

12% отмечают сокращение зарплаты на 10-30%;

8% – сокращение зарплаты более чем на 50%;

только 9% респондентов имеют увеличение зарплаты на 10-30%.

В то же время, 62% соискателей не готовы снижать свои пожелания относительно заработной платы, даже если возникнут сложности с поиском новой работы.

Кроме того, украинцы готовы переучиваться и перепрофилироваться для того, чтобы зарабатывать больше и быть полезным в восстановлении Украины. Так, 49% соискателей готовы сменить профессию и работать "руками", если возникнут сложности в трудоустройстве, ведь искателям сейчас сложнее найти работу, чем до войны.

Результаты исследования показали, что на трудоустройство украинцы тратят от трех до шести месяцев.

Основные сложности при поиске работы:

41% не могут найти работу с достойной оплатой;

29% отмечают уменьшение количества вакансий;

23% не могут найти работу из-за дискриминации по возрасту;

22% отметили отсутствие фидбека после собеседования.

Ключевые факторы, кроме зарплаты, удерживают сотрудников в компании:

возможность работать удаленно (33%);

дружеская атмосфера в коллективе (33%);

гибкий график работы и гибридный формат (33%);

безопасные условия труда (25%) и налаженные отношения с руководителем (23%).



Относительно бизнеса повышение зарплаты планируют:

41% компаний увеличат зарплату на 10-30%;

15% увеличат зарплату, учитывая индивидуальную эффективность работников;

15% компаний планируют оставить зарплату без изменений.

Бизнес учится держать баланс эффективности и человечности, понимая ценность человеческого капитала в Украине. В ходе исследования бизнес выделил основные вызовы в работе с людьми в этом году.

ТОП-5 вызовов в работе с людьми в 2024 году:

содержание и привлечение молодых талантов – 44%;

возврат работников в Украину и в офисы – 43%;

повышение производительности работников в условиях постоянного стресса – 42%;

управление рисками, связанными с людьми – 41%;

формирование инклюзивной и разнообразной рабочей среды, реинтеграция ветеранов в профессиональную жизнь (31%).

Справка:

В исследовании приняли участие представители разных отраслей и охвачена вся география Украины, за исключением оккупированных территорий и Крыма: 377 компаний из 15 отраслей и 2400 респондентов соискателей/работников.