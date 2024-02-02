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62% соискателей не готовы снижать свои пожелания по зарплате - исследование
Кадровый портал GRC.UA провел исследование "Барометр рынка труда Украины 2023. Прогнозы на 2024" по вызовам и тенденциям в сфере занятости, динамике зарплат и мотивации во время войны.
Об этом сообщила пресс-служба GRC.UA.
Так, одним из ключевых вопросов для работников и кандидатов является размер оплаты труда:
- 28% получают зарплату в полном размере, как и до войны;
- 12% отмечают сокращение зарплаты на 10-30%;
- 8% – сокращение зарплаты более чем на 50%;
- только 9% респондентов имеют увеличение зарплаты на 10-30%.
В то же время, 62% соискателей не готовы снижать свои пожелания относительно заработной платы, даже если возникнут сложности с поиском новой работы.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Кроме того, украинцы готовы переучиваться и перепрофилироваться для того, чтобы зарабатывать больше и быть полезным в восстановлении Украины. Так, 49% соискателей готовы сменить профессию и работать "руками", если возникнут сложности в трудоустройстве, ведь искателям сейчас сложнее найти работу, чем до войны.
Результаты исследования показали, что на трудоустройство украинцы тратят от трех до шести месяцев.
Основные сложности при поиске работы:
- 41% не могут найти работу с достойной оплатой;
- 29% отмечают уменьшение количества вакансий;
- 23% не могут найти работу из-за дискриминации по возрасту;
- 22% отметили отсутствие фидбека после собеседования.
Ключевые факторы, кроме зарплаты, удерживают сотрудников в компании:
- возможность работать удаленно (33%);
- дружеская атмосфера в коллективе (33%);
- гибкий график работы и гибридный формат (33%);
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безопасные условия труда (25%) и налаженные отношения с руководителем (23%).
Относительно бизнеса повышение зарплаты планируют:
- 41% компаний увеличат зарплату на 10-30%;
- 15% увеличат зарплату, учитывая индивидуальную эффективность работников;
- 15% компаний планируют оставить зарплату без изменений.
Бизнес учится держать баланс эффективности и человечности, понимая ценность человеческого капитала в Украине. В ходе исследования бизнес выделил основные вызовы в работе с людьми в этом году.
ТОП-5 вызовов в работе с людьми в 2024 году:
- содержание и привлечение молодых талантов – 44%;
- возврат работников в Украину и в офисы – 43%;
- повышение производительности работников в условиях постоянного стресса – 42%;
- управление рисками, связанными с людьми – 41%;
- формирование инклюзивной и разнообразной рабочей среды, реинтеграция ветеранов в профессиональную жизнь (31%).
Справка:
В исследовании приняли участие представители разных отраслей и охвачена вся география Украины, за исключением оккупированных территорий и Крыма: 377 компаний из 15 отраслей и 2400 респондентов соискателей/работников.