Отношение украинцев к 8 марта ухудшилось: ожидают ли женщины поздравлений и подарков, - опрос

Отношение к Международному женскому дню 8 марта среди украинцев ухудшилось, его популярность в последние годы постоянно падает. Если еще в 2017 году этот праздник был одним из самых любимых примерно у половины населения (49%), то сейчас его назвали любимым только 21% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Любимые праздники

Отмечается, что социологи регулярно (более 10 лет) задают украинцам вопросы, какие государственные праздники являются для них приоритетными, и просят респондентов из перечня праздников выбрать не более 5-ти, наиболее важных или любимых.

"Условный "рейтинг" этих праздников и его изменение с годами свидетельствует не только о "вкусах" населения, а в действительности в значительной степени отражает динамическую общественно-историческую ситуацию и приоритетность ценностей", - отмечают в КМИС.

Согласно данным исследования, большинство населения Украины отмечает Рождество Христово и Пасху как наиболее популярные праздники, с процентом в 70% и 68% соответственно.

"Эти данные подтверждают, что традиционные христианские праздники, которые тесно ассоциируются с родственностью, по-прежнему имеют большое значение для украинцев", подчеркивают в КМИС.

В то же время лишь немногим меньше респондентов как наиболее важные назвали День Независимости (64%) и День защитников и защитниц Украины (58%).

Также Новый год, с показателем в 47%, хоть и остается популярным праздником, но занимает ниже место в рейтинге по сравнению с предыдущими годами, когда он делил первые места с Рождеством и Пасхой.

Праздники, как День Конституции Украины (28%), Международный женский день (21%) и Троица (17%), также пользуются определенной популярностью, хотя и занимают более низкие позиции в списке.

8 марта больше любят женщины

Как отмечают социологи, отношение к Международному женскому дню ухудшилось, его популярность за последние два года снизилась с 34% до 21% (в частности, снижение с 25% в 2023 году до 21% сейчас, в 2024 году).

"Среди женщин он немного более популярен (23%), чем среди мужчин (18%). В 2017 году этот праздник был одним из самых любимых, его отмечали как любимое примерно половина населения (49%)", - подчеркнули в КМИС.

Ожидают ли женщины поздравления на 8 марта

Команда Rakuten Viber отдельно спросила украинок, ожидают ли они поздравления с Международным женским днем.

Около половины женщин не ждут подарков: 24% не ожидают их ни от кого, 14% ожидают только устные поздравления и сообщения. К тому же 13% ответили, что лучшее поздравление – это донат.

В то же время 34% украинок ожидают подарков от ближайших, еще 15% — и от близких, и на работе/в университете/в школе.