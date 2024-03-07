Ставлення українців до 8 березня погіршилося: чи очікують жінки привітань та подарунків, - опитування

Ставлення до Міжнародного жіночого дня 8 березня серед українців погіршилося, його популярність в останні роки постійно зменшується. Якщо ще в 2017 році це свято було одним із найбільш улюблених приблизно у половини населення (49%), то зараз його назвали улюбленим лише 21% українців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Як українці ставляться до свят

Зазначається, що соціологи регулярно (понад 10 років) ставлять українцям запитання, які державні свята є для них пріоритетними, та просять респондентів з переліку свят обрати не більше 5-ти, які є найбільш важливими чи улюбленими.

"Умовний "рейтинг" цих свят та його зміна з роками свідчить не тільки про "смаки" населення, а насправді значною мірою відображає динамічну суспільно-історичну ситуацію та пріоритетність цінностей", - зауважують у КМІС.

Згідно з даними дослідження, більшість населення України святкує Різдво Христове та Великдень (Пасху) як найбільш популярні свята, з відсотком у 70% та 68% відповідно.

"Ці дані підтверджують, що традиційні християнські свята, які тісно асоціюються з родинністю, як і раніше, мають велике значення для українців", підкреслюють у КМІС.

Разом з цим лише трохи менше респондентів як найбільш важливі назвали День Незалежності (64%) та День захисників і захисниць України (58%).

Також Новий рік, з показником у 47%, хоча й залишається популярним святом, але займає нижче місце в "рейтингу" порівняно з попередніми роками, коли він ділив перші місця з Різдвом Христовим та Великоднем.

Свята, як День Конституції України (28%), Міжнародний жіночий день (21%) та Трійця (17%), також мають певну популярність, хоча і займають нижчі позиції у списку.

8 березня більше популярне серед жінок

Як зауважують соціологи, ставлення до Міжнародного жіночого дня погіршилося, його популярність за останні два роки знизилася з 34% до 21% (зокрема, є зниження з 25% у 2023 році до 21% зараз, у 2024 році).

"Серед жінок воно трохи більш популярне (23%), ніж серед чоловіків (18%). У 2017 році це свято було одним з найбільш улюблених, його відзначали як улюблене приблизно половина населення (49%)", - підкреслили у КМІС.

Чи очікують жінки привітання на 8 березня

Команда Rakuten Viber окремо запитала українок, чи очікують вони на привітання з Міжнародним жіночим днем.

Близько половини жінок не чекають на подарунки: 24% не очікують їх ні від кого, 14% очікують лише на усні привітання та повідомлення. До того ж 13% відповіли, що найкраще привітання — це донат.

Водночас 34% українок очікують подарунків від найближчих, ще 15% — і від близьких, і на роботі / в університеті / в школі.