Українці назвали фактори, які допоможуть перемогти РФ, - опитування

57% українців переконані, що найбільш важливим фактором успіху у війні з Росією є належна підтримка Заходу зброєю, фінансами, санкціями.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Зазначається, що соціологи поставили українцям запитання, що саме має бути основою успіху України у війні і попросили з переліку дев’яти можливих факторів успіху обрати до 3-х найбільш важливих.

Більшість українців – 57% – вважають, що найбільш важливим фактором успіху є належна підтримка Заходу зброєю, фінансами, санкціями.

Далі за важливістю йдуть вища ефективність і прозорість діяльності влади України (33%), відсутність конфлікту між політичним керівництвом та військовим командування (32%) і співпраця між владою та громадянським суспільством (26%).

Близько 16-21% респондентів переконані, що Україні має допомогти співпраця влади та опозиції і створення широкої коаліції патріотичних сил, зменшення підтримки Росії її союзниками і вища ефективність українського військового командування.

Лише 8% опитаних вірять, що Україні зможе допомогти російська опозиція через розхитування ситуації в Росії.

Також лише 7% українців готові делегувати військово-політичному керівництво надзвичайні повноваження і можливість порушувати закони для швидкого ухвалення необхідних рішень.

"Більшість українців цілком усвідомлюють критичну важливість справедливої підтримки Заходу.Те, що оптимізм українців стає все більш стриманим, є прямим наслідком проблем із стабільним та достатнім постачанням озброєння від Західних союзників (особливо тривожною для українців є ситуація в США). Поширення враження, що Захід нібито втомився від України і готовий тиснути на Україну для поступок, підриває віру в Перемогу. Водночас важливо звернути увагу, що результати також вказують на відчутний запит на суспільну єдність. І також важливо розуміти, що багато українців очікують від політичного керівництва більшої ефективності і прозорості", - коментують у КМІС.

Зауважимо, серед українців зростає відчуття, що Захід втомлюється від України, виділяє дедалі менше допомоги та хоче від Києва поступок Росії.

У лютому 2024 року відносна більшість українців (49%) вірить, що Захід продовжує в міру можливостей підтримувати Україну. Водночас 44% вважають, що Захід утомлюється від України, його підтримка слабка і що Захід хотів би від України поступок Росії.

Але після майже двох років широкомасштабного вторгнення 60% українців вірять у безумовну перемогу, а 65% впевнені, що війна завершиться поверненням під контроль України всіх територій, включно з Донбасом і Кримом.