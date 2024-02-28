Все більше українців переконані, що Захід втомлюється від війни в Україні – опитування

Серед українців зростає відчуття, що Захід втомлюється від України, виділяє дедалі менше допомоги та хоче від Києва поступок Росії.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, соціологи в черговий раз запитали в українців, чи відчувають вони підтримку Заходу чи, навпаки, переконані, що Захід готовий облишити Україну.

Наприкінці 2022 року лише 15% українців вважали, що Захід утомлюється від України, його підтримка слабка і що Захід хотів би від України поступок Росії.

Уже через рік, на початку жовтня 2023 року, частка українців, які в це вірять, досягла 30%, а в лютому 2024 року (тобто зараз) – 44%.

"Наразі ще все-таки більше тих, хто вірить, що Захід продовжує в міру можливостей підтримувати Україну – 49%, проте цей показник знизився з 76% наприкінці 2022 року", - зауважують у КМІС.

Там додають, що у всіх регіонах значно зросла частка тих, хто відчуває, що Захід втомлюється і його підтримка слабка.

Соціологи звертають увагу, що на Півдні і Сході – регіонах, які найближчі до зони бойових дій – уже більше тих, хто вважає, що Захід утомлюється від України і хоче тиснути для поступок.

"Поширення наративу про «втому Заходу» є небезпечним, оскільки підриває віру у перемогу і насправді суперечить активній підтримці України рядом країн Заходу. Утім, в умовах, коли Росія нарощує своє виробництво і отримує допомогу інших тоталітарних режимів, нинішньої підтримки недостатньо. Крім того, допомога Заходу не завжди надходить вчасно", - констатують у КМІС.

Нагадаємо, після майже двох років широкомасштабного вторгнення 60% українців вірять у безумовну перемогу, а 65% впевнені, що війна завершиться поверненням під контроль України всіх територій, включно з Донбасом і Кримом.