Все больше украинцев убеждены, что Запад устает от войны в Украине – опрос

Среди украинцев растет чувство, что Запад устает от Украины, выделяет все меньше помощи и хочет от Киева уступок России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, социологи в очередной раз спросили у украинцев, чувствуют ли они поддержку Запада или, наоборот, убеждены, что Запад готов покинуть Украину.

В конце 2022 только 15% украинцев считали, что Запад устает от Украины, его поддержка слаба и что Запад хотел бы от Украины уступок России.

Уже через год, в начале октября 2023 года, доля верующих украинцев достигла 30%, а в феврале 2024 года (то есть сейчас) – 44%.

"В настоящее время все же больше тех, кто верит, что Запад продолжает по мере возможностей поддерживать Украину - 49%, однако этот показатель снизился с 76% в конце 2022 года", - отмечают в КМИС.

Там добавляют, что во всех регионах значительно возросла доля тех, кто чувствует, что Запад устает и его поддержка слаба.

Социологи обращают внимание, что на Юге и Востоке – регионах, которые ближе к зоне боевых действий – уже больше тех, кто считает, что Запад устает от Украины и хочет давить на уступки.

"Распространение нарратива об "усталости Запада" опасно, поскольку подрывает веру в победу и на самом деле противоречит активной поддержке Украины рядом стран Запада. Впрочем, в условиях, когда Россия наращивает свое производство и получает помощь других тоталитарных режимов, нынешней поддержки недостаточно. Кроме того, помощь Западу не всегда приходит вовремя", - констатируют в КМИС.

Напомним, после почти двух лет широкомасштабного вторжения 60% украинцев верят в безусловную победу, а 65% уверены, что война завершится возвращением под контроль Украины всех территорий, включая Донбасс и Крым.