Как долго украинцы готовы терпеть войну и каким видят развитие событий на фронте, - опрос

После почти двух лет широкомасштабного вторжения 60% украинцев верят в безусловную победу, а 65% уверены, что война завершится возвращением под контроль Украины всех территорий, включая Донбасс и Крым.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Вера в Победу

По данным социологов, по состоянию на начало февраля 2024 года 89% украинцев верили в Победу Украины, в частности, из них 60% безусловно были убеждены в этом. В мае 2022 95% верили в Победу и из них 80% были безусловно убеждены в этом.

Сейчас только 4% скорее или безусловно убеждены, что победит Россия (в мае 2022 года таких было 1%).

Во всех регионах не менее 80% верят в Победу Украины и, в частности, не менее 57%, безусловно, убеждены в этом.

Оценка ситуации на поле боя

Также социологи спросили украинцев, в чью пользу сейчас складывается ситуация на поле боя. 24% считают, что в пользу Украины, 15% – в пользу России. В то же время, почти половина украинцев (47%) считают, что ситуация не складывается в пользу ни одной из сторон.

Наиболее реалистичный исход войны

Также респондентам ставился вопрос, какой исход войны они считают наиболее реалистичным.

"По сравнению с маем 2022 года стало немного меньше тех, кто считает реалистичным сценарий полного восстановления территориальной целостности, но все равно подавляющее большинство украинцев – 65% – верят, что война завершится возвращением под контроль Украины всех территорий, включая Донбасс и Крым. А 14% верят, что боевые действия будут перенесены на территорию России.В мае 2023 верили в восстановлении целостности 71%", - отмечают социологи.

Они добавляют, что одновременно с 25% в мае 2022 года до 32% в феврале 2024 года стало больше, кто допускает, что в результате войны могут быть определенные потери.

Из этих 32% больше (19%) тех, кто считает, что война завершится сдачей контролируемых сейчас территорий (в мае 2022 года таких было 6%, но с мая 2022 года Украина освободила значительную часть территорий, то есть в 2024 году респонденты отвечали в условиях ситуации на поле боя, которая существенно отличается от ситуации мая 2022 года).

Еще 9% верят в освобождение всех территорий, контролируемых Украиной до 24 февраля 2022 года. Остальные 4% говорят об освобождении всех территорий вместе с Донбассом, но без Крыма.

Сколько времени украинцы готовы терпеть войну

По данным КМИС, 73% украинцев утверждают, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется.

При этом с мая 2022 года ситуация не меняется – в мае 2022 года 71% готовы были терпеть столько, сколько нужно, в декабре 2023 года – 73%.

При этом 3% готовы терпеть еще полгода, а лишь несколько месяцев – 18%.

Переговоры о завершении войны

Как отмечают в КМИС, украинцы остаются открытыми для переговорного процесса.

"В мае 2022 года 59%, а в феврале 2024 года 72% респондентов соглашались с мнением, что Украина должна искать и дипломатический путь завершения войны (правда, нужно обратить внимание, что в формулировке вопроса шла речь просто о таком процессе, а не об уступках)", - подчеркивают социологи.

В то же время, с 35% в мае 2022 года до 23% в феврале 2024 года стало меньше тех, кто считает, что Россию победить можно только военным путем.

Напомним, в Украине наблюдается заметное уменьшение оптимизма по отношению к будущему страны, однако большинство граждан все еще верят, что через 10 лет Украина станет преуспевающей страной в составе Европейского Союза.