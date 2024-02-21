ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2023
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Общество
Дата публикации

Как долго украинцы готовы терпеть войну и каким видят развитие событий на фронте, - опрос

Украина
Фото: Unsplash

После почти двух лет широкомасштабного вторжения 60% украинцев верят в безусловную победу, а 65% уверены, что война завершится возвращением под контроль Украины всех территорий, включая Донбасс и Крым.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Вера в Победу

По данным социологов, по состоянию на начало февраля 2024 года 89% украинцев верили в Победу Украины, в частности, из них 60% безусловно были убеждены в этом.   В мае 2022 95% верили в Победу и из них 80% были безусловно убеждены в этом.

Сейчас только 4% скорее или безусловно убеждены, что победит Россия (в мае 2022 года таких было 1%).

Фото 2 — Как долго украинцы готовы терпеть войну и каким видят развитие событий на фронте, - опрос

Во всех регионах не менее 80% верят в Победу Украины и, в частности, не менее 57%, безусловно, убеждены в этом.

Оценка ситуации на поле боя

Также социологи спросили украинцев, в чью пользу сейчас складывается ситуация на поле боя. 24% считают, что в пользу Украины, 15% – в пользу России. В то же время, почти половина украинцев (47%) считают, что ситуация не складывается в пользу ни одной из сторон.

Фото 3 — Как долго украинцы готовы терпеть войну и каким видят развитие событий на фронте, - опрос

Наиболее реалистичный исход войны

Также респондентам ставился вопрос, какой исход войны они считают наиболее реалистичным.

"По сравнению с маем 2022 года стало немного меньше тех, кто считает реалистичным сценарий полного восстановления территориальной целостности, но все равно подавляющее большинство украинцев – 65% – верят, что война завершится возвращением под контроль Украины всех территорий, включая Донбасс и Крым.  А 14% верят, что боевые действия будут перенесены на территорию России.В мае 2023 верили в восстановлении целостности 71%", - отмечают социологи.

Они добавляют, что одновременно с 25% в мае 2022 года до 32% в феврале 2024 года стало больше, кто допускает, что в результате войны могут быть определенные потери.

Из этих 32% больше (19%) тех, кто считает, что война завершится сдачей контролируемых сейчас территорий (в мае 2022 года таких было 6%, но с мая 2022 года Украина освободила значительную часть территорий, то есть в 2024 году респонденты отвечали в условиях ситуации на поле боя, которая существенно отличается от ситуации мая 2022 года).

Еще 9% верят в освобождение всех территорий, контролируемых Украиной до 24 февраля 2022 года. Остальные 4% говорят об освобождении всех территорий вместе с Донбассом, но без Крыма.

Фото 4 — Как долго украинцы готовы терпеть войну и каким видят развитие событий на фронте, - опрос

Сколько времени украинцы готовы терпеть войну

По данным КМИС, 73% украинцев утверждают, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется.   

При этом с мая 2022 года ситуация не меняется – в мае 2022 года 71% готовы были терпеть столько, сколько нужно, в декабре 2023 года – 73%.

При этом 3% готовы терпеть еще полгода, а лишь несколько месяцев – 18%.

Фото 5 — Как долго украинцы готовы терпеть войну и каким видят развитие событий на фронте, - опрос

Переговоры о завершении войны

Как отмечают в КМИС, украинцы остаются открытыми для переговорного процесса.

"В мае 2022 года 59%, а в феврале 2024 года 72% респондентов соглашались с мнением, что Украина должна искать и дипломатический путь завершения войны (правда, нужно обратить внимание, что в формулировке вопроса шла речь просто о таком процессе, а не об уступках)", - подчеркивают социологи.

В то же время, с 35% в мае 2022 года до 23% в феврале 2024 года стало меньше тех, кто считает, что Россию победить можно только военным путем.

Фото 6 — Как долго украинцы готовы терпеть войну и каким видят развитие событий на фронте, - опрос

Напомним, в Украине наблюдается заметное уменьшение оптимизма по отношению к будущему страны, однако большинство граждан все еще верят, что через 10 лет Украина станет преуспевающей страной в составе Европейского Союза.

Автор:
Светлана Манько