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Суспільство
Дата публікації

Як довго українці готові терпіти війну та яким бачать розвиток подій на фронті, - опитування

Україна
Фото: Unsplash

Після майже двох років широкомасштабного вторгнення 60% українців вірять у безумовну перемогу, а 65% впевнені, що війна завершиться поверненням під контроль України всіх територій, включно з Донбасом і Кримом.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Віра у Перемогу

За даними соціологів, станом на початок лютого 2024 року 89% українців загалом вірили в Перемогу України, зокрема, з них 60% безумовно були переконані в цьому. У травні 2022 року 95% вірили в Перемогу і з них 80% були безумовно переконані в цьому.

Наразі лише 4% скоріше або безумовно переконані, що переможе Росія (у травні 2022 року таких було 1%).  

Фото 2 — Як довго українці готові терпіти війну та яким бачать розвиток подій на фронті, - опитування

У всіх регіонах не менше 80% вірять у Перемогу України і, зокрема, не менше 57% безумовно переконані в цьому.

Оцінка ситуації на полі бою

Також соціологи  запитали українців, на чию користь зараз складається ситуація на полі бою. 24% вважають, що на користь України, 15% – на користь Росії. Водночас майже половина українців (47%) вважають, що ситуація не складається на користь жодної із сторін.

Фото 3 — Як довго українці готові терпіти війну та яким бачать розвиток подій на фронті, - опитування

Найбільш реалістичний результат війни

Також респондентам ставилося запитання, який результат війни вони вважають найбільш реалістичним. 

"Порівняно з травнем 2022 року стало трохи менше тих, хто вважає реалістичним сценарій повного відновлення територіальної цілісності, але все одно наразі переважна більшість українців – 65% – вірять, що війна завершиться поверненням під контроль України всіх територій, включно із Донбасом та Кримом (зокрема, 14% вірять, що бойові дії будуть перенесені на територію Росії) (у травні 2023 року вірили у відновленні цілісності – 71%)", - зазначають соціологи.

Вони додають, що водночас з 25% у травні 2022 року до 32% у лютому 2024 року стало більше тих, хто допускає, що в результаті війни можуть бути певні втрати.

З цих 32% найбільше (19%) тих, хто вважає, що війна завершиться втриманням територій, які контролюються зараз (у травні 2022 року таких було 6%, але з травня 2022 року Україна визволила значу частину територій, тобто у 2024 році респонденти відповідали в умовах ситуації на полі боя, яка суттєво відмінна, від ситуації травня 2022 року).

Ще 9% вірять у визволення всіх територій, які Україна контролювала до 24 лютого 2022 року. Решта 4% говорять про визволення всіх територій разом із Донбасом, але без Криму.  

Фото 4 — Як довго українці готові терпіти війну та яким бачать розвиток подій на фронті, - опитування

Скільки ще часу українці готові терпіти війну

За даними КМІС, 73% українців стверджують, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно (плюс 3% готові терпіти ще досить довго – рік). 

При цьому з травня 2022 року ситуація не змінюється – у травні 2022 року 71% готові були терпіти стільки, скільки потрібно буде, у грудні 2023 року – 73%.

Разом з цим 3% готові терпіти ще пів року, а лише декілька місяців – 18%.

Фото 5 — Як довго українці готові терпіти війну та яким бачать розвиток подій на фронті, - опитування

Переговори про завершення війни

Як зауважують у КМІС, українці лишаються відкритими до переговорного процесу.

"У травні 2022 року 59%, а в лютому 2024 року 72% респондентів погоджувалися з думкою, що Україна має шукати і дипломатичний шлях завершення війни (щоправда, треба звернути увагу, що у формулюванні запитання йшла мова просто про такий процес, а не про поступки)", - підкреслюють соціологи.

Водночас з 35% у травні 2022 року до 23% у лютому 2024 року стало менше тих, хто вважає, що Росію перемоги можна лише воєнним шляхом.

Фото 6 — Як довго українці готові терпіти війну та яким бачать розвиток подій на фронті, - опитування

Нагадаємо, в Україні спостерігається помітне зменшення оптимізму стосовно майбутнього країни, проте більшість громадян все ще вірять, що через 10 років Україна стане процвітаючою країною в складі Європейського Союзу.

Автор:
Світлана Манько