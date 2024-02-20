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Суспільство
Дата публікації

Як українці ставляться до виборів президента під час війни та другого терміну Зеленського, - опитування

Як українці ставляться до виборів президента під час війни та другого терміну Зеленського, - опитування
Майже 70% українців проти президентських виборів під час війни. Фото: пресслужба Житомирської ОВА

Переважна більшість українців, а саме 69%, вважають, що Володимир Зеленський має працювати на посаді президента до кінця воєнного стану. Натомість 15% переконані, що варто провести вибори.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Доцільність виборів

Зазначається, що у грудні 2023 року 84% українців вважали, що проводити вибори не на часі і необхідно відкласти це питання.

Разом з цим, у суспільстві спостерігається поява наративу, що з травня 2024 року Зеленський може втратити свою легітимність. Тому в лютому 2024 року соціологи поставили запитання в дещо іншому форматі, а саме – який сценарій з точки зору самих українців є більш правильним після травня 2024 року.

Так, переважна більшість українців – 69% – вважають, що Зеленський має працювати на посаді президента до кінця воєнного стану.

Натомість 15% переконані, що варто провести вибори (з них 4% говорять про призупинення воєнного стану і 11% – за внесення змін до відповідних законів і проведення виборів під час воєнного стану).

Також є 10%, які підтримують варіант, згідно з яким у травні 2024 року Зеленський складає свої повноваження і до обрання нового президента його повноваження буде виконувати голова Верховної Ради.

Фото 2 — Як українці ставляться до виборів президента під час війни та другого терміну Зеленського, - опитування

Як зауважують у КМІС, сприйняття доцільності виборів залежать від довіри президенту. Серед тих, хто довіряє Зеленському, 87% вважають, що він має працювати до кінця воєнного стану без виборів. Водночас серед тих, хто не довіряє Зеленському, 38% згодні, щоб він до кінця воєнного стану працював на посаді президента, а 54% підтримують варіанти можливості зміни влади (з них 31% вважають за можливе проведення виборів, а 23% – про передання повноважень голові Верховної Ради).

Фото 3 — Як українці ставляться до виборів президента під час війни та другого терміну Зеленського, - опитування

За даними соціологів, у всіх регіонах думки з цього питання досить подібні.

Фото 4 — Як українці ставляться до виборів президента під час війни та другого терміну Зеленського, - опитування

Ставлення до участі Зеленського в президентських виборах 

Незалежно від поглядів на потребу у виборах, більше половини українців (53%) вважають, що Зеленський має брати участь у наступних виборах. У грудні 2023 року таких було 59%.

Натомість з 34% у грудні 2023 року до 43% у лютому 2024 року зросла частка тих, хто вважає, що Зеленський має обмежитися одним нинішнім терміном.

Фото 5 — Як українці ставляться до виборів президента під час війни та другого терміну Зеленського, - опитування

Відносно найменше підтримують участь Зеленського у наступних виборах мешканці Заходу і Півдня, відносно ж найбільше – Центру і Сходу.

Фото 6 — Як українці ставляться до виборів президента під час війни та другого терміну Зеленського, - опитування

Зауважимо, як свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI), 62% українців вважають, що проводити в України вибори слід тільки після війни, скільки б цього не довелося чекати.

Нагадаємо при цьому, що згідно результатів опитування соціологічної служби Центру Разумкова від 21-27 вересня, негативно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні у 2024 році (якщо до цього не завершиться війна з Росією) 63,8% українців.

Автор:
Світлана Манько