Якою бачать українці роль Кабміну та ступінь його втручання в економіку, - опитування

За останні три роки в Україні з 55% до 66% зросла частка людей, які вважають, що Уряд - це найманий працівник, а люди мають бути керівниками, які здійснюють контроль над його діями.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Працівник під контролем людей

Наразі 66% українців вважають, що Уряд – це працівник, а люди мають бути керівниками, які здійснюють контроль за його діями.

При цьому за останні три роки частка людей, які поділяють такий погляд, зросла з 55% до 66%.

Натомість з 36% до 30% стало менше тих, хто вважає, що Уряд – як батько, який має піклуватися про людей як про дітей.

За даними соціологів, у всіх регіонах більшість населення схиляються до погляду на Уряд як на працівника. Дещо вирізняється лише Схід, де трохи більше тих, хто сприймає Уряд як батька (38% проти 28-30% в інших регіонах).

"Серед більш молодих респондентів більш виражений погляд на Уряд як на працівника– 80% серед людей у віці до 30 років, 66-70% серед людей у віці 30-59 років і «лише» 55% серед людей у віці 60 років і старше. Разом з цим з віком зростає частка тих, хто бачить в Уряді батька – з 20% серед людей у віці до 30 років до 39% серед осіб у віці 60 років і старше", - підкреслюють у КМІС.

Там додають, що серед осіб з вищою освітою 74% бачать Уряд як працівника, а серед осіб з професійно-технічної чи середньою спеціальною освітою – 65%, а серед осіб з повною середньою або нижче освітою – 42%.

Разом з цим з 22% серед осіб з вищою освітою до 52% серед осіб з повною середньою освітою чи нижче зростає частка тих, хто бачить Уряд як батька.

Як буде краще для економіки – більше чи менше регулювання з боку держави

Також соціологи запитали українців, чи потребує економіка дерегуляції та більшої свободи дій, чи, навпаки, Уряд / держава мають бути потужним гравцем, який активно регулює і контролює економічну діяльність в країні.

Так, трохи більше половини українців – 54% – вважають, що чим більш активно держава регулює і контролює економічну діяльність, тим краще це впливає на економіку країни (три роки тому таких було 56%). Частка ж тих, хто прагне меншого регулювання і меншого контролю – 36% (ріст з 24% у 2020 році).

"Респонденти, які насамперед бачать Уряд як батька, більшою мірою наполягають на його активній участі та контролі економіки – 64% проти 28%, які вважають, що Уряд має менше втручатися в економіку. Разом з цим, і серед тих, хто бачить Уряд як працівника, половина (49%) вважають, що для економіки буде краще, якщо держава буде більш активно втручатися і контролювати (підтримують більшу свободу дій і менше контролю – 41%)", - констатують в КМІС.

Як підкреслюють соціологи, у віковому вимірі також можна бачити практично консенсус – і серед молоді, і серед більш старших громадян переважає думка про доцільність більшого втручання держави в економіку.

"У розрізі освіти вирізняються люди з вищою, серед яких 45% вважають, що держава має менше регулювати економічну діяльність. Проте і серед них 46% говорять про доцільність більш активної участі держави", - зауважують у КМІС.

Зауважимо, в Україні час від часу лунають заклики до створення з більшості фракцій у парламенті Уряду національної єдності. Наразі більше третини українців позитивно ставляться до цієї ідеї. Але 76% опитаних не змогли відповісти на запитання, кого хотіли би бачити прем’єр-міністром.

Нагадаємо, в Україні за рік упав рівень довіри до всіх правлячих інституцій, окрім ЗСУ. Довіра до Уряду знизилася з 52% до 26%, недовіра – зросла з 19% до 44%.

Число українців, які не довіряють президенту, зросло з 5% до 18%, а довіра до Верховної Ради знизилася більш ніж наполовину.