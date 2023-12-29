В Україні зменшилася частка громадян, які вірять що через 10 років країна процвітатиме в ЄС - соцопитування

В Україні спостерігається помітне зменшення оптимізму стосовно майбутнього країни, проте більшість громадян все ще вірять, що через 10 років Україна стане процвітаючою країною в складі Європейського Союзу.

По це йдеться у результатах опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з 29 листопада по 9 грудня.

Порівняно з опитуванням, проведеним у жовтні 2022 року, коли таку думку висловили 88% респондентів, зараз цей показник склав 73%. Протягом того ж періоду збільшилася кількість осіб (від 5% до 19%), які вважають, що через 10 років країна може мати зруйновану економіку та великий відтік населення.

За даними КМІС, більшість населення у всіх регіонах вірять у подальший успіх України в ЄС. Оптимістично на сході висловлюються 67% громадян, тоді як 25% висловлюють песимістичні погляди. У інших регіонах ці показники становлять 73-76% і 16-19% відповідно.

Найменше песимістично налаштовані громадяни віком 60-69 років (10%), а найбільше серед молоді віком до 30 років (26%). Оптимістичний настрій спостерігається в 80% відповідних груп населення та в 68% відповідно.

"Як і з іншими дотичними суспільними настроями, які ми обговорювали раніше, природно було очікувати, що після значного сплеску з часом рівень оптимізму буде знижуватися. Водночас наразі рівень оптимізму насправді зберігається на досить високому рівні (враховуючи всі випробування, через які проходить Україна та українці)", - прокоментували в інституті.

Слід зазначити, що у листопаді 73% українців вважали, що процес відновлення країни займе значно більше 10 років. При цьому, у березні даний показник становив 63%, що свідчить про зростання песимістичних настроїв у населення. Схожі прогнози стосуються й відновлення економіки: 70% респондентів думають, що цей процес також займе більше 10 років. Таким чином, спостерігається загальне поглиблення переконань українців щодо тривалості відновлення різних аспектів життя країни.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю за допомогою комп'ютера (CATI) серед 1 031 повнолітнього респондента з усіх регіонів України. Похибка вибірки не перевищує 3,4% для показників, близьких до 50%, та 1,4% - для показників, близьких до 5%.

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