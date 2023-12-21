Як українці ставляться до ідеї створення Уряду національної єдності та кого бачать новим прем’єр-міністром

В Україні час від часу лунають заклики до створення з більшості фракцій у парламенті Уряду національної єдності. Наразі більше третини українців позитивно ставляться до цієї ідеї. Але 76% опитаних не змогли відповісти на запитання, кого хотіли би бачити прем’єр-міністром.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Уряд національної єдності

Зазначається, що соціологи запитали українців, як вони ставляться до ідеї створення Уряду національної єдності з партій «Слуга народу», «ЄС», «Батьківщина» і «Голос».

Так, 37% українців позитивно ставляться до такої ініціативи, 38% ставляться до неї нейтрально, а 19% – негативно. Решта 7% не визначилися зі своєю думкою.

Як зауважують соціологи, у всіх регіонах ставлення до створення Уряду національної єдності є досить подібним.

Кого хотіли би бачити прем’єр-міністром

Також українців запитали про те, кого б вони хотіли бачити на чолі такого Уряду. Більшість респондентів (76%) не змогли відповісти на запитання.

Українці, які змогли відповісти на запитання, назвали 71 різне прізвище. У таблиці нижче наведені основні відповіді. Відносно ж найчастіше українці згадували Петра Порошенко, Валерія Залужного і Юлію Тимошенко.

"На тлі запиту громадськості до єднання ідея Уряду національної єдності виглядає досить доречною (інше питання – життєздатність, особливо коли для влади це буде зменшенням контролю, а для опозиції – необхідністю менше критикувати). Можна говорити про стримано-позитивне сприйняття такої ініціативи. Можливо, вплинуло те, що ми у формулюванні запитання перерахували основні фракції в парламенті, які можуть входити в Уряд національної єдності. Українці досить критично ставляться до всіх перерахованих чотирьох партій. Імовірно, якби ми запитували про просто широке об’єднання різних суспільних громадсько-політичних та волонтерських сил, то така ідея отримали би більше схвалення", - коментують у КМІС.

Нагадаємо, в Україні за рік упав рівень довіри до всіх правлячих інституцій, окрім ЗСУ. Довіра до Уряду знизилася з 52% до 26%, недовіра – зросла з 19% до 44%.

Число українців, які не довіряють президенту, зросло з 5% до 18%, а довіра до Верховної Ради знизилася більш ніж наполовину.

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