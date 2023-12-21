Как украинцы относятся к идее создания Правительства национального единства и кого видят новым премьер-министром

В Украине время от времени раздаются призывы к созданию из большинства фракций в парламенте Правительства национального единства. В настоящее время более трети украинцев положительно относятся к этой идее. Но 76% опрошенных затруднились ответить на вопрос, кого хотели бы видеть премьер-министром.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Правительство национального единства

Отмечается, что социологи задали вопрос украинцам, как они относятся к идее создания Правительства национального единства из партий «Слуга народа», «ЕС», «Батьківщина» и «Голос».

Так, 37% украинцев положительно относятся к такой инициативе, 38% относятся к ней нейтрально, а 19% – негативно. Остальные 7% не определились со своим мнением.

Как отмечают социологи, во всех регионах отношение к созданию Правительства национального единства достаточно схоже.

Кого хотели бы видеть премьер-министром

Также украинцев спросили о том, кого они хотели бы видеть во главе такого Правительства. Большинство респондентов (76%) затруднились ответить на вопрос.

Украинцы, которые смогли ответить на вопрос, назвали 71 разную фамилию. В таблице ниже приведены главные ответы. Относительно чаще всего украинцы вспоминали Петра Порошенко, Валерия Залужного и Юлию Тимошенко.

"На фоне запроса общественности к единению идея Правительства национального единства выглядит достаточно уместной (другой вопрос – жизнеспособность, особенно когда для власти это будет уменьшением контроля, а для оппозиции – необходимостью меньше критиковать). Можно говорить о сдержанно-положительном восприятии такой инициативы. Возможно, повлияло то, что мы в формулировке вопроса перечислили основные фракции в парламенте, которые могут входить в Правительство национального единства.Украинцы достаточно критически относятся ко всем перечисленным четырем партиям. Вероятно, если бы мы спрашивали о широком объединении различных общественно-политических и волонтерских сил, то такая идея получили бы большее одобрение", - комментируют в КМИС.

Напомним, в Украине за год упал уровень доверия ко всем правящим институтам, кроме ВСУ. Доверие к правительству снизилось с 52% до 26%, недоверие – выросло с 19% до 44%.

Число не доверяющих президенту украинцев возросло с 5% до 18%, а доверие к Верховной Раде снизилось более чем наполовину.

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