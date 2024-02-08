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Ментальне здоров'я: як стежити за психічним станом та підтримувати його у повсякденному житті
Delo.ua поспілкувалося з психологами, які розповіли про ментальне здоров'я, від чого залежить психічне благополуччя і як перевіряти його стан за чек-листом американського психоаналітика Ненсі Мак-Вільямс. Також фахівці, зокрема кінологиня, поділилися порадами як підтримувати ментальне здоров'я та яку роль у реабілітації можуть відіграти тварини.
Повномасштабна війна по-різному впливає на суспільство і багато українців відчувають втому. За попередніми прогнозами МОЗ, через прямий чи опосередкований вплив війни психологічної підтримки потребуватимуть близько 15 млн українців, з них близько 3-4 млн потрібно буде призначати медикаментозне лікування.
Водночас, кожен десятий українець може відчути наслідки на рівні середньої тяжкості чи тяжкої хвороби, а, за оцінками ВООЗ, в районах, постраждалих від конфлікту, вже зараз кожна п'ята людина живе з певною формою психічного порушення.
Крім того, в серпі-жовтні компаія Gradus Research провела дослідження щодо стану менталього здоров'я українців. Так, 51% визначають свій ментальний стан як середній. Порівняно з 2022 роком, збільшились частки тих, хто оцінює свій стан як незадовільний (з 8% до 11%) та зменшилась частка тих, хто вважає свій стан задовільним (з 41% до 38%).Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Що таке ментальне здоров'я?
Ментальне здоров'я (психічне здоров'я) - це стан психічного благополуччя, в якому людина ефективно функціонує, відчуває емоційну стабільність і відповідає на виклики повсякденного життя.
Психологиня Катеріна Кріт запропонувала чек-лист щодо перевірки стану метального здоров'я відомої психологині та психоаналітика Ненсі Мак-Вільямс, яка є автором книг та статей у галузі психоаналізу, психологічної діагностики та психотерапії. При цьому Кріт підкреслила, що українське суспільство зараз як ніколи потребує допомоги психологів.
Ознаки психичного здоров'я:
- Здатність любити. Здатність залучатися до відносини, відкриватися іншому.
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Здатність працювати. Творити і створювати, приносити в світ щось нове.
- Здатність грати. Мова йде як про прямому сенсі "гри" у дітей, так і про здатність дорослих людей "грати" словами, символами, метафорами, у тому числі мати почуття гумору.
- Безпечні стосунки.
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Автономія. Окрім незалежності треба матиі здатність прислухатися до себе і робити те, що хочеш.
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Сталість себе і об'єкта або концепція інтегрованості. Це здатність залишатися в контакті з усіма сторонами власного "Я", як хорошими, так і неприємними. А також це здатність відчувати внутрішні конфлікти і при цьому не розщеплюватися.
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Здатність відновлюватися після стресу та адаптуватися до нової ситуації.
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Реалістична і надійна самооцінка.
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Система ціннісних орієнтацій. Розуміння, що для вас важливо, враховуючи одночасно і етичні норми.
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Здатність виносити напругу емоцій. Бути з ними в контакті при цьому не підпадати під вплив емоцій.
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Рефлексія. Здатність подивитися на себе зі сторони.
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Менталізація, яка допомагає розвивати емпатію, краще розуміти власні емоції та реагувати на емоції інших, що сприяє покращенню взаємин і спілкування.
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Широка варіативність захисних механізмів і гнучкість в їх використанні. Контакт з реальністю.
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Баланс між тим, що ви робите для себе і для свого оточення.
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Почуття вітальності. Здатність бути і відчувати себе живим.
- Смиренне прийняття того, що ми не можемо змінити.
Вона додала, що важливо розуміти, що всі щось втратили в цій війні, тому люди так чи інакше травмовані.
"Останнім часом я спостерігаю все більше емоційно нестабільних людей, апатичних чи депресивних станів. Це говорить про те, що психіка не витримує навантажень. І краще починати про себе дбати якомога раніше. Ми втомлені, виснажені, але це не означає, що у всіх буде ПТСР чи депресія. Це буде не у всіх. Однак психічні розлади зараз успішно лікуються, іноді навіть без медикаментів, а лише психотерапією", - наголосила психологиня.
Витривалість залежить від того, як люди справляються з труднощами, як про себе дбають, чи є підтримуюче оточення та чи практикується добре та турботливе ставлення до себе.
За словами психологині, є корисні і не корисні стратегії подолання стресу. Також є ефективні і неефективні способи себе розслабляти і стабілізувати емоційний стан. Людина може вистояти, якщо володіє навичками, які допомагають їй.
Крім того, багато залежить від того, чи оптимістично люди дивляться в майбутнє, чи вміють обмежувати інформаційний потік, щоб подбати про себе. Чи жартують люди, адже гумор - це один зі способів справлятися зі стресом.
Коли варто звертатися по допомогу?
Психологиня підготувала чек-лист, коли людям потрібно звертатися по допомогу фахівців, щоб стабілізувати психічне здоров'я:
- коли є відчуття, що ви не справляєтеся;
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різко погіршився психічний стан;
- весь час пригнічений настрій або хочеться плакати;
- підвищилася тривожність, падає працездатність;
- зʼявились панічні атаки чи імульсивність і неможливість контролювати свої емоції, або навпаки апатія і нічого не хочеться, нічого не радує безсоння чи надмірна сонливість;
- думки про безсенсовність життя і про самогубство;
- зʼявилися проблеми з алкоголем чи іншими психоактивними речовинами.
Психологиня зауважила, якщо такі симптоми тривають більше двох тижнів, тоді треба звернутись до психіатра, щоб пересвідчитися, що ви в порядку.
Катерина Кріт рекомендує дбати про себе не лише заради себе, не нехтувати своїми потребами, щоб:
- продуктивно працювати;
- мати змогу допомагати ЗСУ;
- мати сили дбати про тих, хто від вас залежить, наприклад, діти, батьки, тварини.
Кріт додала, що звертатись по допомогу треба для себе, ментального здоров'я і заради тих, хто вам дорогий.
"Я кажу своїм клієнтам: "Чим краще вам, тим краще всім, дбайте про своє ментальне здоровʼя", - наголосила фахівець.
Ще одна співрозмовниця delo.ua психологиня Катерина Левченко дала поради, як контролювати своє ментальне здоров'я, зокрема:
- Прислухатися до себе і свого стану.
- Контролювати водний баланс.
- Мати здоровий сон.
- Дотримуватися своїх правильних звичок.
- Займатися спортом.
- Займатися творчістю.
Катерина додала про те, якщо є перші ознаки погіршення психологічного стану, потрібно звертатися до фахівців, а також не забувати про прогулянки на свіжому повітрі, займатися медитацією, спілкуватися з рідними та близькими людьми, піклуватися про тварин.
Додаткова терапія - каністерапія
Одним з методів психологічної реабілітації, який набуває популярності, є каністерапія, розповіла провідний кінолог київського центру каністерапії InNikos Марина Прокопенко.
Каністерапія - це метод реабілітації за допомогою спеціально навчених собак. Каністерапія не лише допомагає подолати стрес та депресію, але й сприяє розвитку емпатії, самосприйняття та розвитку соціальних навичок.
За словами Марини, каністерапія є додатковим і ефективним інструментом для розв'язання різних психологічних проблем і розладів. Вона виявляється особливо корисною для адаптації та реабілітації дітей з особливостями розвитку, а також з розладами аутичного спектра (РАС), ДЦП та синдромом порушення активності та уваги (СПАУ). Також цей метод допомагає людям, які пережили травматичні події, включаючи тих, хто стикається з проявами посттравматичного стресового розладу (ПТСР).
Марина підкреслює, що каністерапія сприяє зниженню стресу та психологічній реабілітації завдяки впливу на гормональний баланс організму. Коли людина напружена, її мозок та нервова система перебувають в стані високої активності, що може призводити до небажання спілкуватись. У результаті, людина може замкнутися в собі та посилити негативний вплив на власне психічне здоров'я. Зменшення рівня стресу має безпосередній вплив на здатність сприймати та обробляти інформацію.
Водночас покращення цієї здатності робить спілкування з фахівцем більш ефективним, що особливо важливо в контексті роботи над психологічною травмою.
"Необхідно зауважити, що кожен випадок є унікальним, і результати каністерапії можуть виявлятися у різний спосіб та за різний час. Проте, вона завжди позитивно впливає на процес психологічної реабілітації, допомагаючи людям подолати труднощі та знайти свій шлях до зцілення", — резюмує Марина.