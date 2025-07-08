Мін’юст стягнув понад 7,6 млрд грн аліментів за пів року

У першому півріччі 2025 року державна виконавча служба стягнула понад 7,6 млрд грн аліментів — це на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мін’юсту.

Примусові заходи проти боржників аліментів

У першій половині 2025 року державна виконавча служба Міністерства юстиції стягнула понад 7,6 млрд грн аліментів, що на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року. До десятків тисяч боржників було застосовано обмежувальні заходи, зокрема заборону виїзду за кордон, керування транспортом та користування зброєю.

Тільки за один тиждень наприкінці червня виконавцям вдалося забезпечити виплату понад 700 тисяч гривень. Завдяки арештам рахунків і штрафним санкціям боржники сплачують не лише основну суму заборгованості, а й значні суми штрафів. Усі ці кошти спрямовуються на користь дітей.

Міністерство юстиції наголошує: держава має дієві інструменти для захисту прав дитини, а ухилення від сплати аліментів тягне за собою юридичну відповідальність.

Нагадаємо, у 2024 році українці почали відповідальніше виконувати свої зобов’язання щодо сплати аліментів, оскільки значна заборгованість може призвести до втрати відстрочки від мобілізації.