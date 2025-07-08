Минюст взыскал более 7,6 млрд грн алиментов за полгода

В первом полугодии 2025 года государственная исполнительная служба взыскала более 7,6 млрд. грн. алиментов — это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Принудительные меры против должников алиментов

В первой половине 2025 года государственная исполнительная служба Министерства юстиции взыскала более 7,6 млрд. грн. алиментов, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К десяткам тысяч должников были применены ограничительные меры, в частности, запрет выезда за границу, управление транспортом и пользование оружием.

Только за одну неделю в конце июня исполнителям удалось обеспечить выплату более 700 тысяч гривен. Благодаря арестам счетов и штрафным санкциям должники уплачивают не только основную сумму задолженности, но и значительные суммы штрафов. Все эти средства направляются в пользу детей.

Министерство юстиции отмечает: государство имеет действенные инструменты для защиты прав ребенка, а уклонение от уплаты алиментов влечет юридическую ответственность.

Напомним, в 2024 годуукраинцы начали более ответственно выполнять свои обязательства по уплате алиментов, поскольку значительная задолженность может привести к потере отсрочки от мобилизации.