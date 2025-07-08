Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,80

+0,06

EUR

49,03

--0,09

Наличный курс:

USD

41,71

41,65

EUR

49,45

49,27

Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Минюст взыскал более 7,6 млрд грн алиментов за полгода

алименты
Как стягивают алименты в Украине.

В первом полугодии 2025 года государственная исполнительная служба взыскала более 7,6 млрд. грн. алиментов — это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Принудительные меры против должников алиментов

В первой половине 2025 года государственная исполнительная служба Министерства юстиции взыскала более 7,6 млрд. грн. алиментов, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К десяткам тысяч должников были применены ограничительные меры, в частности, запрет выезда за границу, управление транспортом и пользование оружием.

Только за одну неделю в конце июня исполнителям удалось обеспечить выплату более 700 тысяч гривен. Благодаря арестам счетов и штрафным санкциям должники уплачивают не только основную сумму задолженности, но и значительные суммы штрафов. Все эти средства направляются в пользу детей.

Министерство юстиции отмечает: государство имеет действенные инструменты для защиты прав ребенка, а уклонение от уплаты алиментов влечет юридическую ответственность.

Напомним, в 2024 годуукраинцы начали более ответственно выполнять свои обязательства по уплате алиментов, поскольку значительная задолженность может привести к потере отсрочки от мобилизации.

Автор:
Ольга Опенько