Недвижимость вместо алиментов: как правильно заключить договор

В Украине существует законный механизм, позволяющий прекратить обязанность выплачивать алименты.

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При разводе родителей в Украине один из них вместо того, чтобы ежемесячно платить алименты, может подарить ребенку недвижимость. В таком случае даритель навсегда освобождается от выплат. Но сделать это нужно, привлекая все стороны и четко соблюдая процедуру.

Часто бывает, что родитель охотнее оформит ребенку свою квартиру или дом, чтобы не платить бывшему партнеру ежемесячные алименты, учитывая сомнения, используются ли эти средства на ребенка.

Для прекращения алиментных обязательств можно подарить ребенку любую недвижимость – дом, квартиру или даже земельный участок. При этом стоимость имущества не имеет значения: никакие лимиты не установлены. Важно, чтобы передаваемое имущество было равноценной компенсацией для детских нужд. То есть, эта недвижимость должна устраивать обоих родителей, рассказала в комментарии Delo.ua адвокат компании "Наказ" Наталья Чацкис.

По ее словам, такое решение позволяет освободить родителя от обязанности выплачивать алименты, если имущество отвечает потребностям ребенка.

Освобождение от алиментов: как заключить сделку

Для освобождения от алиментов родителям нужно подписать нотариальный договор, в котором зафиксировать, что один из родителей передает недвижимость, а другой отказывается от ежемесячных выплат и будет самостоятельно содержать ребенка.

При этом следует отдавать себе отчет, что тот, кто передает недвижимость, освобождается от алиментов, но не от дополнительных затрат на ребенка – лечение из-за серьезных заболеваний или расходов на образование, развитие, поездки для оздоровления. Даже после дарения имущества дополнительные расходы все равно обязаны разделять оба родителя, разъясняет Минюст.

Для того чтобы заключить такой договор, необходимо обязательно обратиться в органы опеки и попечительства для подтверждения, что передача имущества не нарушает интересы ребенка.

Договор заключается в письменной форме, нотариально удостоверяется и подлежит государственной регистрации. Если ребенок достиг четырнадцати лет, он участвует в заключении договора.

В случае подписания такого договора родитель, с которым проживает ребенок, обязуется самостоятельно содержать его.

Самое сложное в этом процессе – достичь согласия между родителями, объясняет Наталья Чацкис.

"Очень часто от заключения такого договора родителей останавливает то, что они не доверяют своему бывшему партнеру. Они волнуются, что передадут недвижимость, однако другая сторона все равно потребует алименты. Однако у бывшего партнера уже не будет такого права", — подчеркнула она.

В то же время, если окажется, что бывший партнер плохо обеспечивает ребенка, даритель имеет право расторгнуть сделку и забрать имущество обратно.

Недвижимость вместо алиментов: кому будет принадлежать имущество

Приобретателем права собственности на недвижимое имущество при дарении является сам ребенок или ребенок и тот родитель, с кем он проживает, на праве общей долевой собственности на это имущество.

Полученное по такому договору имущество не может быть изъято или отчуждено без разрешения органа опеки и попечительства к совершеннолетию ребенка.

Также на имущество, полученное по договору, не может быть обращено взыскание.

По судебному иску отчуждателя недвижимого имущества договор может быть расторгнут в случае неисполнения тем родителям, с кем проживает ребенок, обязанности по его содержанию.

Виды имущества, которое можно передать по этому договору — все имущество, предусмотренное статьей 181 Гражданского кодекса Украины, где указано, что к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, а также объекты, расположенные на земельном участке, перемещение которых невозможно без их ненависти. К недвижимым вещам относятся земля, дома, сооружения как жилого, так и производственного назначения.

Как писало ранее Delo.ua, увеличение ставки военного сбора повлияло не только на оформление сделок по купле-продаже недвижимости, но и на другие операции по отчуждению имущества.