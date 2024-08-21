Где в Украине больше всего должников по алиментам

В Едином реестре должников по состоянию на начало августа 2024 года зафиксировано почти 190 тысяч производств по должникам по алиментам. Их количество выросло на 14% от начала полномасштабной войны. 9% должников – женщины. В 2024 году производств за долги по алиментам увеличилось на 2,8 тысячи.

Об этом сообщает "Опендатабот".

На 14% увеличилось количество долгов по алиментам с начала войны

По данным аналитиков, 187 246 производств за долги по алиментам начисляется в Украине по состоянию на начало августа 2024 года.

"За более чем два года полномасштабной войны Реестр пополнился на 23 376 производств. С начала года на должников по алиментам открыли почти 3 тысячи производств", — отмечают в "Опендатабот".

Отмечается, что абсолютное большинство должников по алиментам – мужчины: 91% производств. На женщин приходится 9% всех задолженностей по алиментам.

Больше всего задолжали украинцы в возрасте от 25 до 45 лет — 71,7%.

Больше должников по алиментам на Днепропетровщине

Как сообщают в "Опендатабот", начиная с 2021 года Днепропетровщина занимает первое место по количеству производств из-за долгов по алиментам. Сейчас именно там открыто больше долгов: 20 303 или 11% от общего количества. В то же время с начала года на Днепропетровщине открыли только 313 производств из-за неуплаты алиментов.

Второе место занимает Харьковщина – 11 139 или 6% от общего количества. Но по сравнению с 2021 годом неуплаты алиментов в регионе уменьшилось почти вдвое — на 44%.

Резко уменьшилось количество долгов по алиментам по сравнению с 2021 годом в прифронтовых областях: на 79% на Донетчине, На 92% — на Херсонщине и на 95% — на Луганщине.

На третьей строчке по количеству долгов по алиментам Запорожская область — 9 343 производства (5%). По сравнению с 2021 годом, неуплаченных алиментов уменьшилось на 34%.

В то же время, есть и области, где количество долгов по алиментам выросло: на 15% в Тернопольской области и на 6% в Черновицкой области.

Аналитики подчеркивают, что в 32,9 тысячах производств из-за долгов по алиментам регион не указан.

Заметим, в Украине снова начало расти количество усыновлений. Первое место по количеству усыновленных детей заняла Житомирская область, сменившая безоговорочного лидера трех последних лет — Одесщину.