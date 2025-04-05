Нерухомість замість аліментів: як правильно укласти договір

В Україні існує законний механізм, що дозволяє припинити обов’язок виплачувати аліменти.

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При розлученні батьків в Україні один із них замість того, щоб щомісячно сплачувати аліменти, може подарувати дитині нерухомість. У такому разі дарувальник назавжди звільняється від виплат. Але зробити це потрібно, залучивши всі сторони і чітко дотримуючись процедури.

Часто буває, що один з батьків охочіше оформить дитині свою квартиру чи будинок, щоб не платити колишньому партнерові щомісячні аліменти, зважаючи на сумніви, чи використовуються ці кошти на дитину.

Для припинення аліментних зобов'язань можна подарувати дитині будь-яку нерухомість - будинок, квартиру або навіть земельну ділянку. При цьому вартість майна не має значення: ніяких лімітів не встановлено. Важливо, щоб майно, яке передається, було рівноцінною компенсацією для дитячих потреб. Тобто ця нерухомість має влаштовувати обох батьків, розповіла в коментарі Delo.ua адвокат компанії "Наказ" Наталія Чацкіс.

За її словами, таке рішення дозволяє звільнити одного з батьків від обов’язку виплачувати аліменти, якщо майно відповідає потребам дитини.

Звільнення від аліментів: як укласти угоду

Для звільнення від аліментів батькам потрібно підписати нотаріальний договір, в якому зафіксувати, що один з батьків передає нерухомість, а інший відмовляється від щомісячних виплат і самостійно утримуватиме дитину.

При цьому варто усвідомлювати, що той, хто передає нерухомість, звільняється від аліментів,але не від додаткових витрат на дитину - лікування через серйозні захворювання або витрати на освіту, розвиток, поїздки для оздоровлення. Навіть після дарування майна додаткові витрати все одно зобов'язані розділяти обоє батьків, роз'яснює Мін'юст.

Для того, щоб укласти такий договір, необхідно обов’язково звернутися до органів опіки та піклування для підтвердження, що передача майна не порушує інтересів дитини.

Договір укладається у письмовій формі, нотаріально засвідчується та підлягає державній реєстрації. Якщо дитина досягла чотирнадцяти років, вона бере участь в укладенні договору.

У разі укладення такого договору той із батьків, з ким проживає дитина, зобов’язується самостійно утримувати її.

Найскладніше у цьому процесі - досягти згоди між батьками, пояснює Наталія Чацкіс.

"Дуже часто від укладення такого договору батьків зупиняє те, що вони не довіряють своєму колишньому партнеру. Вони хволюються, що передадуть нерухомість, проте інша сторона все одно вимагатиме аліменти. Проте у колишнього партнера вже не буде такого права", - наголосила вона.

Водночас якщо виявиться, що колишній партнер погано забезпечує дитину, дарувальник має право розірвати угоду і забрати майно назад.

Нерухомість замість аліментів: кому належатиме майно

Набувачем права власності на нерухоме майно при даруванні є сама дитина або дитина і той із батьків, з ким вона проживає, на праві спільної часткової власності на це майно.

Отримане за таким договором майно не може бути вилучене або відчужене без дозволу органу опіки та піклування до повноліття дитини.

Також на майно, одержане за договором, не може бути звернене стягнення.

За судовим позовом відчужувача нерухомого майна договір може бути розірваний у разі невиконання тим із батьків, з ким проживає дитина, обов’язку по її утриманню.

Види майна, яке можна передати за цим договором — все майно, що передбачене статтею 181 Цивільного кодексу України, де зазначено, що до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. До нерухомих речей належать: земля, будинки, споруди як житлового, так і виробничого призначення.

Як писало раніше Delo.ua, збільшення ставки військового збору вплинуло не тільки на оформлення угод з купівлі-продажу нерухомості, а й на інші операції з відчуження майна.