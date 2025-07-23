Служить – это профессия: военные специальности вошли в классификатор

Минэкономики впервые внесло в Национальный классификатор профессий отдельный раздел, посвященный военнослужащим и резервистам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Военная служба - официально в профессиях

Профессии раздела применяются исключительно к военнослужащим и резервистам оперативного резерва Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и Национальной Гвардии Украины .

"Впервые за годы независимости в Украине формализованы профессии военнослужащих в классификаторе профессий. Этот шаг не только будет способствовать увеличению прозрачности в сфере кадровой политики Вооруженных Сил и других военных формирований, но и обеспечит должное признание сложности и важности военной службы", - прокомментировала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Профессиональные названия военнослужащих в классификаторе профессий сгруппированы в три основные категории:

офицерский состав;

сержантский (старшинский) состав;

рядовой состав.

Требования к квалификации, уровню военного образования, штатного военного звания и военно-учетной специальности для каждой должности устанавливаются штатами воинских частей с учетом соответствующих нормативных документов.

Раздел "Военнослужащие" не применяется к военнослужащим правоохранительных органов специального назначения, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Управления государственной охраны Украины.

Справка:

В классификаторы профессий внесены названия профессий, должностей и занятий, сгруппированные по профессиональным признакам. Они систематизированы в соответствующие профессиональные группы с учетом характера и сложности выполняемых работ, а также уровня квалификации, образования и специализации.

Построение классификации основывается на иерархической структуре Международной стандартной классификации занятий (International Standard Classification of Occupations).

Напомним, недавно на рынке труда Украины появилось 50 новых профессий и должностей. К классификатору профессий добавили новую профессию "Оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер)" и еще 49 других должностей и специальностей, охватывающих медицину, судебную систему, прокуратуру, медиа и другие отрасли.