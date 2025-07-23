Служити – це професія: військові спеціальності увійшли до класифікатора

Мінекономіки вперше внесло до Національного класифікатора професій окремий розділ, присвячений військовослужбовцям і резервістам.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Військова служба – офіційно в професіях

Професії розділу застосовуються виключно до військовослужбовців та резервістів оперативного резерву Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної Гвардії України.

"Вперше за роки незалежності в Україні формалізовано професії військовослужбовців у класифікаторі професій. Цей крок не лише сприятиме збільшенню прозорості у сфері кадрової політики Збройних Сил та інших військових формувань, але й забезпечить належне визнання складності та важливості військової служби", – прокоментувала заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Професійні назви військовослужбовців у класифікаторі професій згруповані у три основні категорії:

офіцерський склад;

сержантський (старшинський) склад;

рядовий склад.

Вимоги до кваліфікації, рівня військової освіти, штатного військового звання та військово-облікової спеціальності для кожної посади встановлюються штатами військових частин із урахуванням відповідних нормативних документів.

Розділ "Військовослужбовці" не застосовується до військовослужбовців правоохоронних органів спеціального призначення, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Управління державної охорони України.

Довідково:

До класифікатора професій внесено назви професій, посад і занять, згруповані за професійними ознаками. Їх систематизовано у відповідні професійні групи з урахуванням характеру та складності виконуваних робіт, а також рівня кваліфікації, освіти й спеціалізації.

Побудова класифікації ґрунтується на ієрархічній структурі Міжнародної стандартної класифікації занять (International Standard Classification of Occupations).

Нагадаємо, нещодавно на ринку праці України з'явилися 50 нових професій та посад. Зокрема, до класифікатора професій дадали нову професію "Оператор з пошуку вибухонебезпечних предметів (демінер)" та ще 49 інших посад і спеціальностей, що охоплюють медицину, судову систему, прокуратуру, медіа та інші галузі.