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АМКУ оштрафовал порт "Черноморск" на 2 млн гривен: в чем причина

АМКУ оштрафовал морской торговый порт
Порт "Черноморск" занимал монопольное положение на рынке

Антимонопольный комитет Украины признал действия государственного предприятия "Морской торговый порт "Черноморск" нарушением законодательства о защите экономической конкуренции. Предприятие обвинено в злоупотреблении монопольным положением на рынке стивидорных услуг. За это нарушение на предприятие наложен штраф в размере 2 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

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Киев, 12 декабря, офлайн
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Комитет установил, что ГП "Морской торговый порт "Черноморск"" было единственным субъектом хозяйствования, оказывавшим стивидорные услуги в этом порту.

Предприятие осуществляло перегрузку, обслуживание и хранение транспортных средств на специализированном паромном комплексе порта, что и обусловило его монопольное положение на рынке.

В чем обвиняют морской порт

В октябре 2021 г. государственная компания утвердила политику заключения договоров по основной деятельности, которая устанавливала требования и минимальные критерии для контрагентов (экспедиторов), которые стремились заключить с предприятием договор о предоставлении услуг.

АМКУ обнаружил, что эти требования и критерии были дискриминационными, поскольку лишали возможности экспедиторов, не отвечающих установленным критериям, заключить договор с морским торговым портом.

Таким образом, в случае отсутствия договорных отношений с предприятием, предприятия не могли бы получить доступ к стивидорным услугам на паромном комплексе порта.

Поэтому Антимонопольный комитет Украины признал, что государственное предприятие с 19 октября 2021 по 24 февраля 2022 занимало доминирующее положение на рынке стивидорных услуг.

Этим препятствовало существованию значительной конкуренции на рынке.

Delo.ua ранее сообщало, что АМКУ наложил штраф в размере 10 млн грн на ООО "ЛК Энергомир" и ООО "ЭК Укрэнергомонтаж" за то, что они согласовали условия участия в торгах и благодаря этому устранили конкуренцию.

Автор:
Ольга Опенько