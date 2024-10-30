АМКУ оштрафовал две компании на 12 млн грн за сговор на торгах

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины наложила штраф на ООО "Электросервис-Юг" и ООО "Электроперспектива" в размере 12 миллионов гривен за сговор на торгах по закупке электромонтажных работ.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Сообщается, что ООО "Электросервис-Юг" и ООО "Электроперспектива" совершили нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов 10 торгов на закупку различных видов электромонтажных работ в Николаевской и Одесской областях.

Общая ожидаемая стоимость всех торгов составила более 90 млн грн.

Указанные предприятия согласовали между собой условия участия в торгах, благодаря чему конкуренция между ними была устранена. За нарушение законодательства на ответчиков наложены штрафы.

Также в АМКУ напоминают, что согласно Закону Украины "О публичных закупках", основанием для отказа в участии в процедуре закупки является тот факт, что предприятие (участник) в течение последних трех лет привлекалось к ответственности за совершение антиконкурентных согласованных действий, что касаются искажения результатов торгов.