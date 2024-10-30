НБУ курс:

USD

41,38

+0,05

EUR

44,61

--0,09

Наличный курс:

USD

41,51

41,45

EUR

45,15

45,00

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Бизнес
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

АМКУ оштрафовал две компании на 12 млн грн за сговор на торгах

АМКУ оштрафовал две компании на 12 млн грн за сговор на торгах
Фото: Пресс-служба АМКУ

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины наложила штраф на ООО "Электросервис-Юг" и ООО "Электроперспектива" в размере 12 миллионов гривен за сговор на торгах по закупке электромонтажных работ.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Сообщается, что ООО "Электросервис-Юг" и ООО "Электроперспектива" совершили нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов 10 торгов на закупку различных видов электромонтажных работ в Николаевской и Одесской областях.

Общая ожидаемая стоимость всех торгов составила более 90 млн грн.

Указанные предприятия согласовали между собой условия участия в торгах, благодаря чему конкуренция между ними была устранена. За нарушение законодательства на ответчиков наложены штрафы.

Также в АМКУ напоминают, что согласно Закону Украины "О публичных закупках", основанием для отказа в участии в процедуре закупки является тот факт, что предприятие (участник) в течение последних трех лет привлекалось к ответственности за совершение антиконкурентных согласованных действий, что касаются искажения результатов торгов.

Автор:
Ольга Колесниченко