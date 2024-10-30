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АМКУ оштрафував дві компанії на 12 млн грн за змову на торгах

АМКУ оштрафував дві компанії на 12 млн грн за змову на торгах
Фото: Пресслужба АМКУ

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України наклала штраф на ТОВ "Електросервіс-Південь" та ТОВ "Електроперспектива" у розмірі 12 мільйонів гривень за змову на торгах із закупівлі електромонтажних робіт.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Повідомляється, що ТОВ "Електросервіс-Південь" та ТОВ "Електроперспектива" вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 10 торгів на закупівлю різних видів електромонтажних робіт, у Миколаївській та Одеській областях.

Загальна очікувана вартість всіх торгів становила понад 90 млн грн.

Вказані суб’єкти господарювання узгодили між собою умови участі у торгах, завдяки чому конкуренцію між ними було усунуто. За порушення законодавства на відповідачів накладено штрафи.

Також в АМКУ нагадують, що згідно з Законом України "Про публічні закупівлі", підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

Автор:
Ольга Колесніченко