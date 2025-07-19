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Порт "Черноморск" впервые с начала войны принял линейное контейнерное судно

Порт Черноморск
Порт Черноморск принял линейное контейнерное судно / Depositphotos

В морском торговом порту “Черноморск” впервые с начала полномасштабной войны пришвартовалось линейное контейнерное судно. Мероприятие состоялось 16 июля 2025 года и стало важной вехой в восстановлении регулярного контейнерного сообщения в условиях военного положения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ЦТС.

Как сообщило государственное предприятие "МТП Черноморск", во время захода судна был установлен новый рекорд по обработке - 470 загруженных контейнеров за одно судозахождение. За последние 12 месяцев порт обработал более 18 тысяч TEU и остается единственным государственным портом Украины, обеспечивающим сегодня перевалку контейнерных грузов.

"В военных условиях обеспечение линейного контейнерного сообщения это вклад не только в экономику, но и в устойчивость государства. Это поддержка украинского бизнеса, аграриев, производителей, экспортеров", - подчеркнули в руководстве предприятия.

МТП Черноморск активно расширяет сотрудничество с новыми клиентами, подписывает контракты и готовится к увеличению объемов перевалки. Также ведется работа по улучшению качества сервиса.

Отдельное внимание порт уделяет концессионным проектам, в частности, по развитию контейнерного терминала. Соответствующую инициативу презентовали в Варшаве. Выбор концессионера состоится через открытый аукцион, а прозрачность процесса обеспечивают международные партнеры – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (IFC).

О торговом порту "Черноморск"

Морской порт "Черноморск" (до 2017 года - ГП "Ильичевский морской торговый порт") - один из крупнейших портов Украины, предприятие транспортной системы страны, расположенный в городе Черноморск Одесской области. Был основан в 1958 году.

Он играет ключевую роль во внешней торговле Украины, обеспечивая перевалку различных грузов благодаря развитой причальной линии, большим складским площадям и железнодорожной станции Черноморск-Порт. Порт способен принимать различные виды накатных грузов, что делает его важным транспортным узлом для связи со многими странами мира.

Delo.ua ранее сообщало, что   АМКУ обвинило торговый порт "Черноморск"   в злоупотреблении монопольным положением на рынке стивидорных услуг. За это нарушение на предприятие был наложен штраф в размере 2 миллионов гривен.

Автор:
Татьяна Гойденко