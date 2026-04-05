Проєкт концесії в порту "Чорноморськ" перейшов до ключового етапу

Конкурсна комісія з визначення концесіонера для Першого та Контейнерного терміналів у порту “Чорноморськ” завершила етап прекваліфікації та допустила відібраних заявників до подальшої участі в конкурсі. Відтепер розпочинається підготовка до конкурентного діалогу з учасниками.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Під час прекваліфікації комісія перевіряла фінансову спроможність потенційних інвесторів, їхній досвід управління великими портовими та логістичними об’єктами, а також реалізації інфраструктурних проєктів. Окрему увагу приділяли наявності зв’язків із підсанкційними компаніями та офшорними структурами, що могло стати підставою для недопуску до конкурсу.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що завершення прекваліфікації дозволяє перейти до ключової фази — діалогу з учасниками, які пройшли відбір.

За його словами, на цьому етапі формується оптимальна модель майбутнього проєкту з урахуванням технологічних рішень, інвестиційних підходів і управління ризиками. Він наголосив, що для держави важливо забезпечити конкурентність і прозорість процесу.

До наступного етапу допущено кілька українських і міжнародних компаній. Водночас точну кількість заявок комісія не розголошує, щоб зберегти рівні умови конкуренції та не допустити впливу на результати відбору.

Окремо триває безпекова перевірка учасників на відсутність зв’язків із державою-агресором та інших ризиків для національної безпеки. Її здійснюють профільні органи протягом усього конкурсу.

Концесія в порту Чорноморськ

Нагадаємо, у вересні у порту "Чорноморськ" розпочався перший під час повномасштабної війни проєкт державно-приватного партнерства.

Мінрозвитку створило конкурсну комісію для пошуку інвесторів для розвитку інфраструктури порту.

Концесія не передбачає приватизації портових активів. Йдеться про передачу терміналів в управління приватному партнеру строком до 40 років за результатами відкритого конкурсу, при збереженні державної власності на стратегічні об’єкти та контролю за виконанням інвестором зобов’язань.

23 березня прийом заявок на етапі прекваліфікації у межах концесійного конкурсу завершився.