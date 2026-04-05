Новости
Программу "ГринДИМ" временно остановили из-за исчерпания финансирования

Фонд энергоэффективности временно приостановил прием новых заявок на участие в программе "ГринГИМ". Решения объясняют полным исчерпанием финансового ресурса, предусмотренного для его реализации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение фонда.

В фонде отмечают, что соблюдают принцип полной финансовой ответственности: под каждую поданную заявку резервируются средства, чтобы обеспечить гарантированное финансирование для объединений совладельцев многоквартирных домов.

В настоящее время 100 млн грн, направленных из резервов фонда на программу "ГринДИМ", уже распределены. На эту сумму сформирована очередь из ранее поданных заявок.

В связи с этим регистрация новых заявок временно приостановлена. В то же время рассмотрение заявок, поданных ранее, но еще не получивших одобрения, а также возобновление приема новых обращений состоится после поступления дополнительного финансирования.

В фонде выражают надежду на быстрое решение вопроса финансирования и благодарят заявителей за доверие и заинтересованность в повышении энергоэффективности.

Напомним, Кабмин обновил условия предоставления государственной поддержки гражданам, устанавливающим в собственных домохозяйствах системы автономного и резервного электроснабжения. Решение было принято в рамках политики усиления энергетической устойчивости государства в условиях военного положения и регулярных атак на энергетическую инфраструктуру.

Автор:
Татьяна Гойденко