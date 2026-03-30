- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Правительство обновило программу поддержки энергонезависимости домохозяйств
Кабинет Министров Украины обновил условия предоставления государственной поддержки гражданам, устанавливающим в собственных домохозяйствах системы автономного и резервного электроснабжения. Решение было принято в рамках политики усиления энергетической устойчивости государства в условиях военного положения и регулярных атак на энергетическую инфраструктуру.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.
Документ усовершенствует механизм государственной поддержки кредитования для приобретения и установки соответствующего оборудования.
В частности, уточнен перечень технических решений. Программа не распространяется на приобретение и установку оборудования для производства электроэнергии по "зеленому" тарифу.
Также разграничены пакеты энергооборудования во избежание дублирования. Отдельно определены генераторы, гибридные системы электроснабжения, а также комбинированные решения, включающие гибридную систему вместе с генератором.
Кроме того, установлены четкие сроки предоставления компенсации по кредиту в течение трех календарных дней после подтвержденного приобретения или установки оборудования.
Обновленные подходы должны сделать механизм поддержки более понятным, быстрым и эффективным гражданам, а также обеспечить целевое использование государственных ресурсов.
Ожидается, что реализация изменений позволит домохозяйствам быстрее получать компенсации и работать с четко определенными условиями участия в программе, государству обеспечить прозрачный и согласованный механизм реализации программ энергетической устойчивости и уменьшить социально-экономические потери от перебоев электроснабжения, а общинам повысить общую энергетическую устойчивость и готовность к кризисным ситуациям.
Помощь населению
Государственные компании "Нафтогаз", "Энергоатом", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго" и "Леса Украины" реализуют инициативу по раздаче "упаков тепла". Текущие результаты:
- 30 000 человек в районах со сложной энергетической ситуацией уже получили наборы (Киев и область);
- идет подготовка еще 70 000 пакетов для общин по всей Украине. Наборы предназначены для зарядки устройств и обогрева.
Напомним, 6 февраля в Минразвития состоялись первые заседания комиссии в рамках правительственной программы "СветДом". Соглашено 12 заявок от совладельцев домов в Киеве и Киевской области на общую сумму 3,3 млн грн. Почти 2000 семей будут иметь автономное питание для воды, тепла и освещения во время блекаутов .