Правительство обновило программу поддержки энергонезависимости домохозяйств

Кабинет Министров Украины обновил условия предоставления государственной поддержки гражданам, устанавливающим в собственных домохозяйствах системы автономного и резервного электроснабжения. Решение было принято в рамках политики усиления энергетической устойчивости государства в условиях военного положения и регулярных атак на энергетическую инфраструктуру.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Документ усовершенствует механизм государственной поддержки кредитования для приобретения и установки соответствующего оборудования.

В частности, уточнен перечень технических решений. Программа не распространяется на приобретение и установку оборудования для производства электроэнергии по "зеленому" тарифу.

Также разграничены пакеты энергооборудования во избежание дублирования. Отдельно определены генераторы, гибридные системы электроснабжения, а также комбинированные решения, включающие гибридную систему вместе с генератором.

Кроме того, установлены четкие сроки предоставления компенсации по кредиту в течение трех календарных дней после подтвержденного приобретения или установки оборудования.

Обновленные подходы должны сделать механизм поддержки более понятным, быстрым и эффективным гражданам, а также обеспечить целевое использование государственных ресурсов.

Ожидается, что реализация изменений позволит домохозяйствам быстрее получать компенсации и работать с четко определенными условиями участия в программе, государству обеспечить прозрачный и согласованный механизм реализации программ энергетической устойчивости и уменьшить социально-экономические потери от перебоев электроснабжения, а общинам повысить общую энергетическую устойчивость и готовность к кризисным ситуациям.

Помощь населению

Государственные компании "Нафтогаз", "Энергоатом", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго" и "Леса Украины" реализуют инициативу по раздаче "упаков тепла". Текущие результаты:

30 000 человек в районах со сложной энергетической ситуацией уже получили наборы (Киев и область);

идет подготовка еще 70 000 пакетов для общин по всей Украине. Наборы предназначены для зарядки устройств и обогрева.

Напомним, 6 февраля в Минразвития состоялись первые заседания комиссии в рамках правительственной программы "СветДом". Соглашено 12 заявок от совладельцев домов в Киеве и Киевской области на общую сумму 3,3 млн грн. Почти 2000 семей будут иметь автономное питание для воды, тепла и освещения во время блекаутов .