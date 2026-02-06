Результаты программы "СвітлоДім": первые 12 домов получат финансирование на 3,3 млн грн

В Минразвития состоялись первые заседания комиссии в рамках правительственной программы "СвітлоДім". В настоящее время согласовано 12 заявок от совладельцев домов в Киеве и Киевской области на общую сумму 3,3 млн грн. Почти 2000 семей будут иметь автономное питание для воды, тепла и освещения при отключении электроснабжения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

"Девять домов в столице и три дома в городах Борисполь, Бровары и Васильков получили согласование, и в ближайшие дни средства поступят на их счета. Это значит, что более 1 900 семей будут иметь автономное питание для воды, тепла, освещения и работы лифтов во время отключений", - отметил вице-премьер-министр Кулеба.

Как работает программа?

Вырученные средства используют их на приобретение генераторов, аккумуляторов, инверторов, систем управления батареями и солнечных панелей. Деньги поступят на счета заявителей в течение 48 часов.

После зачисления средств на спецсчета у заявителей есть 45 дней на закупку необходимого оборудования, которое нужно как можно быстрее установить в домах, чтобы жильцы почувствовали реальный результат.

Как отметили в ведомстве, количество заявок ежедневно растет. Однако девять заявлений отклонили из-за неполного пакета документов. После доработки заявку можно подать повторно.

Напомним, 29 января Кабмин выделил 800 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на реализацию правительственной программы "СітлоДім", которая предусматривает поддержку жильцов многоквартирных домов в приобретении независимых источников электроэнергии.