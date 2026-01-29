Запланована подія 2

До 300 000 грн на закупку генераторов и аккумуляторов для многоэтажек могут получить ОСМД

дом
Правительство предоставит до 300 тысяч грн на автономное питание многоквартирных домов / Depositphotos

Правительство запустило программу "СветДом", которая предусматривает государственную помощь от 100 до 300 тысяч гривен для ОСМД, жилищных и обслуживающих кооперативов, управляющих многоквартирных домов на закупку энергооборудования.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила   премьер-министр Юлия Свириденко.

Автономное питание многоквартирных домов

По словам главы правительства, объединение совладельцев квартир или управляющие домов могут подать заявку на получение средств в приложении "Действие".

Комиссия при Министерстве развития общин рассматривает и одобряет заявки. А полученные средства нужно использовать за 45 дней для покупки генераторов, аккумуляторов, инверторов и другого энергооборудования.

Свириденко отметила, что программа будет действовать в общинах с чрезвычайной ситуацией в энергетике, начиная с Киева и области. О старте подачи заявок на получение помощи в рамках программы дополнительно уведомит Минразвития.

Детали программы

Государственная программа поможет жильцам многоквартирных домов обеспечить автономное электропитание во время длительных отключений, отмечают в Минразвитии.

Речь идет о стабильной работе ключевых систем жизнеобеспечения: водоснабжения, связи, лифтов, освещения и тепла, в частности, в отопительный период.

Размер государственной помощи – от 100 до 300 тыс. грн, в зависимости от этажности дома и количества подъездов.

Средства можно использовать на приобретение:

  • бензиновых, дизельных или газовых генераторов;
  • инверторов;
  • аккумуляторов;
  • блоков управления высоковольтными батареями;
  • солнечных панелей.
Программа не предусматривает ограничений при выборе оборудования или поставщика.

Заметим,   правительство удвоило компенсации по программе Фонда энергоэффективности "ГринДИМ". Теперь объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) могут получить не 1, а 2 млн грн на установку более мощных солнечных станций.

Ранее сообщалось, что   по условиям программы "Доступные кредиты 5-7-9%"   для ОСМД и ЖСК сумма кредита может составлять до 5 млн грн сроком до 5 лет под 7% годовых. Программа будет работать в комбинации с программой "ГринГИМ". ОСМД и ЖСК в рамках этой программы смогут получить до 70% стоимости проекта после его обустройства.

Для того чтобы воспользоваться государственной программой льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9", руководство ОСМД или ЖСК должно подать заявку в один из банков, сотрудничающих с Фондом развития предпринимательства и предоставить пакет необходимых документов, установленных банком.

Автор:
Светлана Манько