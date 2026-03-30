Уряд оновив програму підтримки енергонезалежності домогосподарств

Кабінет міністрів України оновив умови надання державної підтримки громадянам, які встановлюють у власних домогосподарствах системи автономного та резервного електропостачання. Рішення ухвалене в межах політики посилення енергетичної стійкості держави в умовах воєнного стану та регулярних атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Документ удосконалює механізм державної підтримки кредитування для придбання та встановлення відповідного обладнання.

Зокрема, уточнено перелік технічних рішень. Програма не поширюється на придбання та встановлення обладнання для виробництва електроенергії за "зеленим" тарифом.

Також розмежовано пакети енергообладнання з метою уникнення дублювання. Окремо визначено генератори, гібридні системи електропостачання, а також комбіновані рішення, що включають гібридну систему разом із генератором.

Окрім цього, встановлено чіткі строки надання компенсації за кредитом — упродовж трьох календарних днів після підтвердженого придбання або встановлення обладнання.

Оновлені підходи мають зробити механізм підтримки більш зрозумілим, швидким і ефективним для громадян, а також забезпечити цільове використання державних ресурсів.

Очікується, що реалізація змін дозволить домогосподарствам швидше отримувати компенсації та працювати з чітко визначеними умовами участі у програмі, державі — забезпечити прозорий і узгоджений механізм реалізації програм енергетичної стійкості та зменшити соціально-економічні втрати від перебоїв електропостачання, а громадам — підвищити загальну енергетичну стійкість і готовність до кризових ситуацій.

Допомога населенню

Державні компанії "Нафтогаз", "Енергоатом", "Укренерго", "Укргідроенерго" та "Ліси України" реалізують ініціативу з роздачі "пакунків тепла". Поточні результати:

30 000 осіб у районах зі складною енергетичною ситуацією вже отримали набори (Київ та область);

триває підготовка ще 70 000 пакунків для громад по всій Україні. Набори призначені для зарядки пристроїв та обігріву.

Нагадаємо, 6 лютого у Мінрозвитку відбулися перші засідання комісії в межах урядової програми "СвітлоДім". Погоджено 12 заявок від співвласників будинків у Києві та Київській області на загальну сума 3,3 млн грн. Майже 2000 родин матимуть автономне живлення для води, тепла та освітлення під час блекаутів.