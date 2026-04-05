Програму "ГрінДІМ" тимчасово зупинили через вичерпання фінансування

Фонд енергоефективності тимчасово призупинив прийом нових заявок на участь у програмі "ГрінДІМ". Рішення пояснюють повним вичерпанням фінансового ресурсу, передбаченого для її реалізації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення фонду.

У фонді зазначають, що дотримуються принципу повної фінансової відповідальності: під кожну подану заявку резервуються кошти, щоб забезпечити гарантоване фінансування для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Наразі 100 млн грн, які були спрямовані з резервів фонду на програму "ГрінДІМ", вже розподілені. На цю суму сформовано чергу з раніше поданих заявок.

У зв’язку з цим реєстрацію нових заявок тимчасово зупинено. Водночас розгляд заявок, які були подані раніше, але ще не отримали схвалення, а також відновлення прийому нових звернень відбудеться після надходження додаткового фінансування.

У фонді висловлюють сподівання на швидке вирішення питання фінансування та дякують заявникам за довіру і зацікавленість у підвищенні енергоефективності.

Нагадаємо, Кабмін оновив умови надання державної підтримки громадянам, які встановлюють у власних домогосподарствах системи автономного та резервного електропостачання. Рішення ухвалене в межах політики посилення енергетичної стійкості держави в умовах воєнного стану та регулярних атак на енергетичну інфраструктуру.

Автор:
Тетяна Гойденко