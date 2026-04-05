Украина восстановила 85% доступной мощности ТЭС после атак

Денис Шмигаль
Энергосистема Украины стабильно прошла отопительный сезон / Минэнерго

Во время отопительного сезона российские обстрелы повредили более 9 ГВт генерирующих мощностей тепловых, теплоэлектроцентралей и гидроэлектростанций. В то же время, украинские энергетики восстановили более 4 ГВт мощности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

По его словам, восстановлено около 85% доступной мощности тепловых электростанций и 66% мощностей гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих станций, выведенных из строя в результате атак.

Отдельно говорится, что в Украине отремонтировали трансформаторное оборудование системы передачи общей мощностью, которая составляет около 30% всей трансформаторной мощности энергосистемы.

В 2025 году выполнены плановые ремонты суммарной мощностью 11,8 ГВт, что, по оценке ведомства, позволило стабильно пройти отопительный сезон.

Шмигаль также сообщил о развитии распределенной генерации. За год прирост установленной мощности составил 642,77 МВт, а также введены установки хранения энергии общей мощностью 508 МВт. Это значительно превышает показатели предыдущего сезона.

Кроме этого, собственная газодобыча в 2025 году составила 16,97 млрд кубометров, что больше предыдущих прогнозов. Также зафиксирован рост добычи в частном секторе более чем на 14%.

Заметим, в 2025 году в Украине было построено и введено в эксплуатацию более 1 000 МВт солнечной генерации, около 500 МВт газовой генерации, а также около 500 МВт мощностей установок хранения энергии.

Татьяна Гойденко