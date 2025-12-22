Запланована подія 2

В Украине в 2025 году ввели в эксплуатацию более 2 ГВт новых энергетических мощностей

генерация, электроэнергия
Украина нарастила генерацию / Depositphotos

В 2025 году в Украине было построено и введено в эксплуатацию более 1 000 МВт солнечной генерации, около 500 МВт газовой генерации, а также около 500 МВт мощностей установок хранения энергии.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил народный депутат, член фракции партии "Слуга народа" Андрей Герус.

По его словам, государство в течение года проделало значительную работу по улучшению ситуации с энергообеспечением и повышению устойчивости энергосистемы к вражеским атакам.

Кроме строительства защитных сооружений на критически важных энергообъектах активно стимулировалось создание дополнительных генерирующих мощностей.

Герус отметил, что также была восстановлена значительная часть энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате массированных ударов России. Отдельным направлением стала работа по защите подстанций "Укрэнерго", через которые передаются большие объемы электроэнергии в регионы потребления. По его словам, бетонная защита уже имеет около 70 подстанций.

Народный депутат подчеркнул, что без реализации этих мер ситуация в энергетике была бы значительно сложнее и призвал продолжать работу в этом направлении.

В частности, он считает необходимым и дальше развивать распределенную генерацию и стимулировать строительство новых электростанций на территориях левого берега Днепра.

По словам Геруса, для этого подготовлен законопроект, предусматривающий проведение конкурсов и аукционов на новые "зеленые" генерирующие мощности. Речь идет о создании большого количества относительно небольших электростанций, что должно повысить устойчивость энергосистемы.

Напомним, Кабмин упростил правила установки объектов распределенной генерации, сняв ограничения по мощности для газопоршневых, газотурбинных установок и блочно-модульных котельных. Также возобновлены конкурсы на строительство новых генерирующих мощностей и упрощены разрешения на бурение скважин, что обеспечит стабильное энергоснабжение и водоснабжение.

Автор:
Татьяна Гойденко