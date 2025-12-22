В Україні у 2025 році ввели в експлуатацію понад 2 ГВт нових енергетичних потужностей

Упродовж 2025 року в Україні було збудовано та введено в експлуатацію понад 1 000 МВт сонячної генерації, близько 500 МВт газової генерації, а також близько 500 МВт потужностей установок зберігання енергії.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив народний депутат, член фракції партії "Слуга народу" Андрій Герус.

За його словами, держава протягом року провела значну роботу для покращення ситуації з енергозабезпеченням і підвищення стійкості енергосистеми до ворожих атак.

Окрім будівництва захисних споруд на критично важливих енергооб’єктах, активно стимулювалося створення додаткових генеруючих потужностей.

Герус зазначив, що також було відновлено значну частину енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок масованих ударів Росії. Окремим напрямом стала робота із захисту підстанцій "Укренерго", через які передаються великі обсяги електроенергії до регіонів споживання. За його словами, бетонний захист уже мають близько 70 підстанцій.

Народний депутат наголосив, що без реалізації цих заходів ситуація в енергетиці була б значно складнішою, і закликав продовжувати роботу в цьому напрямі.

Зокрема, він вважає за необхідне й надалі розвивати розподілену генерацію та стимулювати будівництво нових електростанцій на територіях лівого берега Дніпра.

За словами Геруса, для цього підготовлено законопроєкт, який передбачає проведення конкурсів і аукціонів на нові "зелені" генеруючі потужності. Йдеться про створення великої кількості відносно невеликих електростанцій, що має підвищити стійкість енергосистеми.

Нагадаємо, Кабмін спростив правила встановлення об’єктів розподіленої генерації, знявши обмеження щодо потужності для газопоршневих, газотурбінних установок та блочно-модульних котелень. Також відновлено конкурси на будівництво нових генеруючих потужностей і спрощено дозволи на буріння свердловин, що забезпечить стабільне енергопостачання та водопостачання.