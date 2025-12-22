Єврокомісія передала Україні повний комплект обладнання для теплоелектростанції з Литви

Європейська комісія завершила одну з найбільших на сьогодні скоординованих логістичних операцій, передавши Україні повний комплект обладнання для теплоелектростанції, що зберігалося в Литві.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Операція тривала 11 місяців і включала 149 поставок загальною вагою 2 399 тонн. Із них 40 поставок були негабаритними, зокрема надважкі трансформатори та статори вагою близько 172 тонн кожен. Ключову роль у забезпеченні транспортування цих компонентів відіграло Польське урядове агентство стратегічних резервів.

Передане обладнання дозволило провести аварійні ремонти в кількох регіонах України, де енергетична інфраструктура зазнала суттєвих пошкоджень унаслідок російських атак.

Виконувач обов’язків міністра енергетики України Артем Некрасов подякував європейським партнерам за підтримку, наголосивши, що надане устаткування допомогло відновити критично важливі енергетичні потужності та посилити стійкість української енергосистеми, яка продовжує зазнавати прицільних ударів.

Єврокомісар з питань готовності, кризового управління та рівності Хаджа Лахбіб зазначила, що постачання електростанції стало найвимогливішою логістичною операцією ЄС на сьогодні та прикладом європейської солідарності в дії. За її словами, ця допомога сприяє забезпеченню світлом і теплом близько одного мільйона людей, які переживають четверту зиму повномасштабної війни.

Операція була здійснена в межах Механізму цивільного захисту ЄС, через який з лютого 2022 року координується комплексна допомога Україні. Загалом у рамках цього механізму до України було доставлено близько 9 500 генераторів та 7 200 трансформаторів.

У Єврокомісії також повідомили, що з початку повномасштабної війни на гуманітарні програми в Україні було виділено понад 1,2 млрд євро, а загальний обсяг доставленої допомоги перевищив 160 тис. тонн.

Зауважимо, найскладніша ситуація в енергетиці залишається у прикордонних з Росією та прифронтових регіонах. Ворог продовжує системні атаки на Донецьку, Запорізьку, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську області, де зафіксовано масштабні пошкодження генерації, мереж передачі та розподілу електроенергії.