В Міненерго розповіли, у яких регіонах найскладніша ситуація в енергетиці

Найскладніша ситуація в енергетиці залишається у прикордонних з Росією та прифронтових регіонах. Ворог продовжує системні атаки на Донецьку, Запорізьку, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську області, де зафіксовано масштабні пошкодження генерації, мереж передачі та розподілу електроенергії.

Як пише Delo.ua, про це заявив заступник міністра енергетики України Олександр В'язовченко на брифінгу.

Атака на енергоінфраструктуру

Заступник міністра повідомив, що 19 грудня внаслідок нічних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеського регіону станом на ранок без електропостачання залишаються понад 73 тисячі споживачів. Тривають роботи з їх заживлення. При цьому наслідки масованих атак РФ по енергетичній інфраструктурі Одеської області офіційно визнано надзвичайною ситуацією державного рівня.

В'язовченко додав, що також через атаки на енергетичні об’єкти Дніпропетровської області без світла перебувають понад 26 тисяч абонентів.

"Відновлювальні роботи тривають як на високовольтних підстанціях НЕК «Укренерго», так і на об’єктах операторів системи розподілу. Енергетики працюють цілодобово, щоб якомога швидше повернути обладнання в роботу", - наголосив заступник міністра.

Скасування графіків відключень світла в Україні наразі неможливе

В'язовченко нагадав, що через значні пошкодження мереж та обмежені можливості передачі електроенергії в окремих регіонах продовжують застосовуватися погодинні відключення.

Заступник міністра зауважив, що у результаті перегляду переліків об’єктів критичної інфраструктури урядові вдалося вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності, що дозволить скоротити тривалість графіків відключень для населення та промисловості в осінньо-зимовий період.

При цьому, як заявили в Міненерго, через щоденні обстріли енергосистеми та зниження пропускної здатності мереж скасування графіків відключень світла в Україні наразі неможливе,