В Минэнерго рассказали, в каких регионах самая сложная ситуация в энергетике

Самая сложная ситуация в энергетике остается в приграничных с Россией и прифронтовых регионах. Враг продолжает системные атаки в Донецкую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую области, где зафиксированы масштабные повреждения генерации, сетей передачи и распределения электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко на брифинге.

Атака на энергоинфраструктуру

Замминистра сообщил, что 19 декабря в результате ночных ударов по энергетической инфраструктуре Одесского региона по состоянию на утро без электроснабжения остаются более 73 тысяч потребителей. Продолжаются работы по их заживлению. При этом последствия массированных атак РФ по энергетической инфраструктуре Одесской области официально признаны чрезвычайной ситуацией государственного уровня.

Вязовченко добавил, что также из-за атак на энергетические объекты Днепропетровской области без света находятся более 26 тысяч абонентов.

"Восстановительные работы продолжаются как на высоковольтных подстанциях НЭК "Укрэнерго", так и на объектах операторов системы распределения. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно скорее вернуть оборудование в работу", - подчеркнул замминистра.

Отмена графиков отключений света в Украине невозможна

Вязовченко напомнил, что из-за значительных повреждений сетей и ограниченных возможностей передачи электроэнергии в отдельных регионах продолжают применяться почасовые отключения.

Замминистра отметил, что в результате пересмотра перечней объектов критической инфраструктуры правительству удалось высвободить не менее 800 МВт электрической мощности, что позволит сократить продолжительность графиков отключений для населения и промышленности в осенне-зимний период.

При этом, как заявили в Минэнерго, из-за ежедневных обстрелов энергосистемы и снижения пропускной способности сетей отмена графиков отключений света в Украине пока невозможна,