Росія атакувала енергооб’єкти у п’яти областях

енергетика
Армія РФ продовжує атакувати українську енергетику / "Укренерго"

22 грудня російська армія атакувала енергооб’єкти у Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Житомирській областях. 

Як пише Delo.ua,  про це заявив заступник міністра енергетики України Роман Андарака на брифінгу.

За його словами, на ранок споживачі частково заживлені. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

В ДТЕК уточнили, що ворог атакував два енергооб'єкти компанії в Одеській області. Повідомляється, що пошкодження значні, а для відновлення обладнання потрібен час.

Андарака зазначив, що також Міненерго продовжує вживати заходів задля скорочення тривалості графіків відключень. Переглянуто перелік об’єктів критичної інфраструктури, завдяки чому вдалося вивільнити майже 1 ГВт потужності.

Андарака нагадав, що уряд поставив завдання всім без винятку причетним забезпечити до 24 грудня безумовне виконання рішення щодо скерування вивільненого енергетичного ресурсу для потреб населення. Це один із кроків, який допоможе збалансувати енергосистему та зменшити час відключень електроенергії для громадян.

При цьому, як раніше заявили в Міненерго, через щоденні обстріли енергосистеми та зниження пропускної здатності мереж скасування графіків відключень світла в Україні наразі неможливе,

У грудні НЕК "Укренерго" перестало публікувати обсяги обмежень споживання електроенергії та не вказує кількість черг відключень.Причиною стала дуже різна енергетична ситуація в регіонах.

Автор:
Світлана Манько