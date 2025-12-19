Відключення світла вручну: у Дніпрі на виїздну бригаду енергокомпанії скоїли напад

У Дніпрі під час відновлення електропостачання на вулиці Академіка Янгеля оперативно-виїзна бригада ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" зазнала серії нападів. Діло дійшло до рукоприкладства із заподіянням тілесних ушкоджень і псуванням особистого майна співробітника компанії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Чому виник конфлікт?

Ситуація загострилася навколо будинків, які раніше вважалися "щасливчиками". Через те, що вони заживлені від однієї лінії з об’єктами критичної інфраструктури, їх майже не вимикали. Проте зараз енергетики змушені виконувати відключення у ручному режимі, щоб забезпечити рівні умови для всіх мешканців міста.

Саме спроба встановити справедливі графіки викликала невдоволення у споживачів. У результаті інциденту:

одному зі співробітників компанії завдано тілесних ушкоджень;

пошкоджено особисте майно енергетика;

відновлення світла для підчерги 5.2 було суттєво затримано.

Позиція енергетичної компанії

У компанії офіційно заявили: "Повідомляємо мешканців цих будинків, що перебування їх будинків на лініях з критичною інфраструктурою не надає їм якесь привілейоване становище, тому ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" буде здійснювати всі необхідні заходи, щоб відключати ці будинки на рівних умовах з іншими мешканцями міста".

Матеріали щодо нападів передано до Національної поліції України для відкриття кримінального провадження відповідно до чинного законодавства.

Нове рішення уряду

В Україні знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості.

За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, зі списків прибирали дві категорії: споживачі потужністю менше 100 кВт, та обʼєкти, до яких була підключена низка інших споживачів, які для забезпечення справедливості розподілу електричної енергії підпадають під загальні обмеження.

"Визначені під час перегляду переліків критичних важливих об’єктів споживачі супутнього навантаження, яке не є критичними, будуть переведені на графіки відключень за загальним порядком", - наголосила Свириденко.

Нагадаємо, нещодавно в Міненерго заявили, що через щоденні обстріли енергосистеми та зниження пропускної здатності мереж скасування графіків відключень світла в Україні наразі неможливе.