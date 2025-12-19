Отключение света вручную: в Днепре на выездную бригаду энергокомпании совершили нападение

В Днепре во время возобновления электроснабжения на улице Академика Янгеля оперативно-выездная бригада ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК" подверглась серии нападений. Дело дошло до рукоприкладства с причинением телесных повреждений и порчей личного имущества сотрудника компании.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Почему возник конфликт?

Ситуация обострилась вокруг домов, ранее считавшихся "счастливчиками". Из-за того, что они заживлены от одной линии с объектами критической инфраструктуры, их почти не отключали. Однако сейчас энергетики вынуждены выполнять отключения в ручном режиме, чтобы обеспечить равные условия для жителей города.

Именно попытка установить справедливые графики вызвала недовольство у потребителей. В результате инцидента:

одному из сотрудников компании нанесены телесные повреждения;

повреждено личное имущество энергетика;

восстановление света для поочереди 5.2 было существенно задержано.

Позиция энергетической компании

В компании официально заявили: " Сообщаем жителям этих домов, что пребывание их домов на линиях с критической инфраструктурой не предоставляет им какого-либо привилегированного положения, поэтому ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК" будет осуществлять все необходимые меры, чтобы отключать эти дома на равных условиях с другими жителями города".

Материалы по нападениям переданы в Национальную полицию Украины для открытия уголовного производства в соответствии с действующим законодательством.

Новое решение правительства

В Украине нашли возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. Это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и индустрии.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, из списков убирали две категории: потребители мощностью менее 100 кВт, и объекты, к которым был подключен ряд других потребителей, для обеспечения справедливости распределения электрической энергии подпадают под общие ограничения.

"Определенные во время пересмотра перечней критических важных объектов потребители сопутствующей нагрузки, которые не являются критическими, будут переведены на графики отключений по общему порядку", - подчеркнула Свириденко.

Напомним, недавно в Минэнерго заявили, что из-за ежедневных обстрелов энергосистемы и снижения пропускной способности сетей отмена графиков отключений света в Украине пока невозможна.