Россия атаковала энергообъекты в пяти областях

22 декабря российская армия атаковала энергообъекты в Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Житомирской областях.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Роман Андарака на брифинге.

По его словам, к утру потребители частично заживлены. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Также Минэнерго продолжает принимать меры по сокращению продолжительности графиков отключений. Пересмотрен список объектов критической инфраструктуры, благодаря чему удалось высвободить почти 1 ГВт мощности .

Андарака напомнил, что правительство поставило задачу всем без исключения причастным обеспечить до 24 декабря безусловное исполнение решения о направлении освобожденного энергетического ресурса для нужд населения. Это один из шагов, который поможет сбалансировать энергосистему и уменьшить время отключения электроэнергии для граждан.

При этом, как ранее заявили в Минэнерго, из-за ежедневных обстрелов энергосистемы и снижения пропускной способности сетей отмена графиков отключений света в Украине пока невозможна,

В декабре НЭК "Укрэнерго" перестало публиковать объемы ограничений потребления электроэнергии и не указывает количество очередей отключений. Причиной стала очень разная энергетическая ситуация в регионах.

Автор:
Светлана Манько