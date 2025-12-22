Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,25

--0,09

EUR

49,47

--0,12

Наличный курс:

USD

42,34

42,24

EUR

49,90

49,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Еврокомиссия передала Украине полный комплект оборудования для теплоэлектростанции из Литвы

​Украина получила от Литвы комплект оборудования для теплоэлектростанции
​Украина получила от Литвы комплект оборудования для теплоэлектростанции / Depositphotos

Европейская комиссия завершила одну из крупнейших на сегодняшний день скоординированных логистических операций, передав Украине полный комплект хранившегося в Литве оборудования для теплоэлектростанции.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Операция длилась 11 месяцев и включала 149 поставок общим весом 2399 тонн. Из них 40 поставок были негабаритными, в том числе супертяжелые трансформаторы и статоры весом около 172 тонн каждый. Ключевую роль в обеспечении транспортировки этих компонентов сыграло польское правительственное агентство стратегических резервов.

Переданное оборудование позволило провести аварийные ремонты в нескольких регионах Украины, где энергетическая инфраструктура получила существенные повреждения в результате российских атак.

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Артем Некрасов поблагодарил европейских партнеров за поддержку, подчеркнув, что предоставленное оборудование помогло восстановить критически важные энергетические мощности и усилить устойчивость украинской энергосистемы, которая продолжает подвергаться прицельным ударам.

Еврокомиссар по вопросам готовности, кризисного управления и равенства Хаджа Лахбиб отметила, что поставки электростанции стали самой требовательной логистической операцией ЕС на сегодняшний день и примером европейской солидарности в действии. По ее словам, эта помощь способствует обеспечению светом и теплом около одного миллиона людей, переживающих четвертую зиму полномасштабной войны.

Операция была осуществлена в рамках Механизма гражданской защиты ЕС, через который с февраля 2022 координируется комплексная помощь Украине. Всего в рамках этого механизма в Украину было доставлено около 9500 генераторов и 7200 трансформаторов.

В Еврокомиссии также сообщили, что с начала полномасштабной войны на гуманитарные программы в Украине было выделено более 1,2 млрд. евро, а общий объем доставленной помощи превысил 160 тыс. тонн.

Заметим, что самая сложная ситуация в энергетике остается в приграничных с Россией и прифронтовых регионах. Враг продолжает системные атаки в Донецкую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую области, где зафиксированы масштабные повреждения генерации, сетей передачи и распределения электроэнергии.

Автор:
Татьяна Гойденко