Еврокомиссия передала Украине полный комплект оборудования для теплоэлектростанции из Литвы

Европейская комиссия завершила одну из крупнейших на сегодняшний день скоординированных логистических операций, передав Украине полный комплект хранившегося в Литве оборудования для теплоэлектростанции.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Операция длилась 11 месяцев и включала 149 поставок общим весом 2399 тонн. Из них 40 поставок были негабаритными, в том числе супертяжелые трансформаторы и статоры весом около 172 тонн каждый. Ключевую роль в обеспечении транспортировки этих компонентов сыграло польское правительственное агентство стратегических резервов.

Переданное оборудование позволило провести аварийные ремонты в нескольких регионах Украины, где энергетическая инфраструктура получила существенные повреждения в результате российских атак.

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Артем Некрасов поблагодарил европейских партнеров за поддержку, подчеркнув, что предоставленное оборудование помогло восстановить критически важные энергетические мощности и усилить устойчивость украинской энергосистемы, которая продолжает подвергаться прицельным ударам.

Еврокомиссар по вопросам готовности, кризисного управления и равенства Хаджа Лахбиб отметила, что поставки электростанции стали самой требовательной логистической операцией ЕС на сегодняшний день и примером европейской солидарности в действии. По ее словам, эта помощь способствует обеспечению светом и теплом около одного миллиона людей, переживающих четвертую зиму полномасштабной войны.

Операция была осуществлена в рамках Механизма гражданской защиты ЕС, через который с февраля 2022 координируется комплексная помощь Украине. Всего в рамках этого механизма в Украину было доставлено около 9500 генераторов и 7200 трансформаторов.

В Еврокомиссии также сообщили, что с начала полномасштабной войны на гуманитарные программы в Украине было выделено более 1,2 млрд. евро, а общий объем доставленной помощи превысил 160 тыс. тонн.

Заметим, что самая сложная ситуация в энергетике остается в приграничных с Россией и прифронтовых регионах. Враг продолжает системные атаки в Донецкую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую области, где зафиксированы масштабные повреждения генерации, сетей передачи и распределения электроэнергии.