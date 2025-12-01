Уряд спростив встановлення об’єктів розподіленої генерації та дозволив будівництво свердловин: що відомо

Кабмін спростив правила встановлення об’єктів розподіленої генерації, знявши обмеження щодо потужності для газопоршневих, газотурбінних установок та блочно-модульних котелень. Також відновлено конкурси на будівництво нових генеруючих потужностей і спрощено дозволи на буріння свердловин, що забезпечить стабільне енергопостачання та водопостачання.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Нові правила для когенерації, генераторів та водопостачання

Уряд спростив процедуру встановлення об’єктів розподіленої генерації, скасувавши обмеження щодо потужності. Нові правила стосуються газопоршневих, газотурбінних установок та блочно-модульних котелень будь-якого розміру.

Раніше обмеження потужності від 1 МВт ускладнювали встановлення таких об’єктів для громад, лікарень, шкіл та підприємств. Зміни поширюються на всі типи енергетичних установок, включно з газовими та дизельними генераторами, когенераційними модулями та системами зберігання енергії.

Також відновлено проведення конкурсів на будівництво нових об’єктів генерації електроенергії, дозволивши завершити вже розпочаті процедури та розпочати нові.

Кабмін спростив процедуру отримання дозволів на буріння свердловин, зокрема для об’єктів когенерації. Раніше експериментальний проект щодо водозабезпечення діяв лише у Донецькій та Дніпропетровській областях, тепер його поширено на всю країну. Під час воєнного стану обласні військові адміністрації можуть будувати свердловини за спрощеною процедурою - без відведення земельних ділянок, спеціальної документації та інших обмежень. Це дозволить забезпечити стабільне водопостачання для населення, підприємств і об’єктів теплогенерації.

"Ці кроки дозволять якомога швидше приєднувати когенераційні установки до загальної мережі", - наголосила Свириденко.



Міненерго, Держенергонагляд, Мінрозвитку та обласні й Київська міська військові адміністрації отримали завдання забезпечити безперешкодне впровадження спрощеної процедури. Для оперативного реагування на порушення працюватимуть гарячі лінії з питань енергетики, за потреби за участю правоохоронних органів. Крім того, НКРЕКП доручено розробити рішення для створення сприятливих умов та повідомити про них уряд протягом тижня.

Нагадаємо, що Кабмін встановив пільгову ціну на природний газ для когенераційних установок у прифронтових громадах.