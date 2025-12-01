Тарифи на розподіл газу у 2026 році можуть зрости в середньому на 76%: що відомо

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні 2 грудня планує розглянути нові тарифи на розподіл природного газу для Операторів газорозподільних мереж на 2026 рік. У середньому тарифи на розподіл природного газу в Україні планується підвищити на 76% з 1 квітня 2026 року. Для населення діятиме мораторій.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ЕxРro.

Тарифи для населення

Тарифи для побутових споживачів, тобто населення, залишаться без змін. Це обумовлено тим, що в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів протягом дії воєнного стану та шести місяців після його скасування.

Розрахунок та обґрунтування тарифів

Розрахунки нових тарифів виконані згідно з методикою НКРЕКП. Комісія врахувала звітні дані операторів за минулі роки та прогнози щодо обсягів розподілу природного газу на 2026 рік.

При розрахунках враховано обґрунтовані витрати операторів на:

утримання мереж;

технологічні втрати та облік газу;

прогнозовані витрати на зарплати та паливно-енергетичні ресурси;

обслуговування мереж та капітальні інвестиції для підтримки стабільного функціонування розподільних систем.

Для окремих регіонів, зокрема тих, що постраждали від бойових дій, де відбулося суттєве скорочення замовленої потужності розподілу, тарифні показники можуть змінюватися залежно від фактичних умов. Проте механізм розрахунку передбачає відшкодування витрат і стабільне функціонування мереж.

Як зазначають аналітики,затвердження нових тарифів планується після завершення процедури публічного обговорення та остаточного рішення НКРЕКП, тому кінцеві тарифи можуть відрізнятися від нині опублікованих.

Поетапне підвищення

З метою уникнення різкого підвищення тарифів для замовників послуг, а також для забезпечення Операторів ГРМ коштами, необхідними для стабільної роботи, пропонується поетапне підвищення – з 1 січня та з 1 квітня 2026 року.

Як зміняться тарифи?

У середньому тарифи на розподіл природного газу в Україні планується підвищити на 76% з 1 квітня 2026 року.

Найнижчий тариф матиме Харківська міська філія "Газорозподільних мереж України" (ГРМУ, структура "Нафтогазу"):

0,65 грн/куб м (без ПДВ) з 1 січня 2026 року;

0,78 грн/куб м (без ПДВ) з 1 квітня 2026 року;

загальне зростання: 80%.

Найвищий тариф на розподіл газу у 2026 році буде у ПрАТ "Гадячгаз":

3,16 грн/куб м (без ПДВ) з 1 січня 2026 року;

3,95 грн/куб м (без ПДВ) з 1 квітня 2026 року;

загальне зростання: 98%.

Найбільше підвищення планується для Дніпропетровської філії ГРМУ:

до 3,66 грн/куб м (без ПДВ) з 1 квітня 2026 року;

зростання: у 2,9 разів більше, ніж діючий тариф.

Найменше зростуть тарифи для Закарпатської філії ГРМУ:

до 2,48 грн/куб м (без ПДВ) з 1 квітня 2026 року;

зростання: на 25% вище, ніж діючий тариф.

